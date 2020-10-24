取出小骨頭順利產子 醫師：卵巢老化宜早診治
記者孫唯容/綜合報導
calendar_today2020-10-24 11:20:00
29歲的黃姓女子婚前曾做過小產手術，婚後試過各種秘方、遍尋各地名醫卻遲遲無法順利受孕，每當月經報到，重重的失落感及情緒便一齊盪落谷底，轉介到嘉義基督教醫院生殖醫學中心就診後，經子宮鏡檢查竟發現有一根細小的骨頭包覆在子宮腔內，以致阻礙受孕，以手術型子宮鏡取出後不久便順利懷孕並產下一子。
嘉義基督教醫院生殖醫學中心賴朝宏醫師表示，婦產科一般以超音波為主要檢查工具，但是較細微的病灶不易診斷，如子宮內膜息肉、沾黏、內膜炎症…等，子宮鏡即可提供相當清楚且精準的檢查與治療﹔子宮內視鏡分為診斷型及手術型，為微創手術的一種，但無須經由腹腔所以不會有傷口，利用管徑極小的內視鏡經陰道、子宮頸，伸入子宮腔，醫師便可從螢幕清楚看見子宮內放大10~20倍的病灶，進行診斷檢查或手術。一般子宮腔息肉、沾黏致胚胎不易著床進而導致不孕者皆適用，經子宮鏡手術後受孕機率相當高，復原快、幾乎無痛且安全，通常當日可出院。賴朝宏醫師提醒，近年來晚婚晚生育已成趨勢，如每週2~3次無避孕措施之性生活超過一年仍未受孕者，可至不孕症中心由專業醫師診斷，嘉基生殖醫學中心為雲嘉地區最早成立服務不孕症夫妻之中心，成立以來受惠夫婦難以計數，但卵巢老化問題目前醫療技術尚未克服，欲受孕婦女盡早診治為宜，避免錯失受孕良機。