名家論壇》單厚之／頻道和頻道數字，哪個是稀缺資源？

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這場聽證會的結果，大致符合外界的預期，蔡衍明的表現很「旺董」，對很多事情都感到頗委屈；NCC 請來的 7 位鑑定人的態度高度一致，NCC現場的表現，也跟外界的預期不遠，看來都傾向不同意中天的換照。
中天在去年選舉中的表現，就連很多藍營政治人物或支持者都看不下去，韓國瑜、韓粉、旺中三者間幾乎難以切割。藍營政治人物對中天從「又愛又恨」，到後來多數是「恨多於愛」，就連「村長」、桃園市議員詹江村，最近都講出「支持關掉中天」的氣話。
但即便如此，一向希望撕掉傾中標籤的國民黨主席江啟臣，今天還是表態反對關中天，呼籲 NCC 不要變成「髒兮兮」。多名國民黨立委也到 NCC 外聲援中天。
中天的存廢若變成政黨對決，對中天跟國民黨理論上都不利。或許有論者會認為國民黨是被中天綁架，但從另外一個角度來看，NCC 本身的中立性無法取信於眾，NCC 自己的形象也不佳，才讓國民黨覺得未必一定吃虧。
如果對媒體生態真的有瞭解的人就會知道，媒體一定都會有立場，「新聞室控制」也難以避免。但普遍來講，電視台這類的問題，會比傳統紙媒嚴重的多，每家電視台都有自己一本難念的經。
台灣的媒體，很多都是單一個人或少數一兩人擁有完整的主導權、經營權，放眼國內的新聞媒體，幾乎不存在所謂「專業經理人」的概念，老闆一個人就決定媒體的發展方向、經營策略跟立場。
由於媒體大環境的不景氣，媒體人往往不得不跟現實低頭，更加屈服於老闆的立場或利益，在錢櫃大火案中的年代、評委案中的三立，都看得到類似的狀況；置入性行銷多的部會，也往往比較少被媒體找麻煩。對媒體人而言，旺中的問題其實並不在於媒體的立場，而在於上層的好惡對新聞的干擾更多、更誇張。
中天過去的新聞表現好不好、專不專業，是比以前更好、還是更不好？相信多數的民眾跟媒體人都早有答案。
2012 年的「你好大，我好怕」反媒體壟斷運動時，還有不少傳播學者願意替旺中講話，但這次不僅願意站出來的學者很少、發言頻率低、內容也保守。其中很重要的原因就是，旺中的新聞表現，比起 8 年前更糟，學者更不願意讓人覺得自己有替旺中背書的嫌疑。
中天不是新聞媒體的模範生，甚至連及格的標準都不到。但一個不及格的媒體，是否就應該被關掉，其實是另外一個課題。
當然，依照《衛星廣播電視法》的規定，NCC 的確是有權關台的。但《衛廣法》的本身，就是一部過時的法案。如今的有線電視，早就沒有人用衛星在傳輸訊號了，《衛星廣播電視法》早就該改名了。
《衛廣法》訂定的時代，有線電視只要過了 70 幾台，幾乎就都是「雪花台」，所以 70 幾台之前的頻道是稀缺的，自然應該承擔更多的社會責任。但如今的有線電視可以容納的頻道幾乎無限，所謂的「社會價值論」的立論基礎早就大不如前。
今天稀缺的資源其實不是頻道，而是頻道號碼。因為新聞局時代的定頻，把新聞台都訂在5X臺、電影台訂在6X台，民眾因而養成的使用習慣，導致沒有辦法進入這個區段的競爭者，根本沒有辦法有足夠的競爭力。今天的「稀缺」資源，其實是人力後天所致，而不是真正的稀缺或不足。
回到中天的問題，今天問題的癥結在於，反對者不認為中天有資格佔據 52 這樣的黃金頻道，而不完全是認為中天應該被消滅。而後進的競爭者也並非只求上架而已，而且還一定要上到 4X~5X 之間的頻道。
從媒體發展趨勢的角度來看，無論中天、後進者、或是 NCC 在這個問題上，都顯得眼光非常的短淺。這幾年來，有線電視剪線潮不斷擴大，擠進定頻的意義跟利潤都注定越來越薄。媒體早就進入移動的時代，大家還為固網打得頭破血流，就像已經進入內燃機時代，還執著於馬車一樣。
●作者：單厚之／資深媒體人
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