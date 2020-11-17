初聲／男性協會　喚起對男性性侵受害者的重視

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台灣男性協會為勵馨基金會二Ｏ一八年成立，以男性為主的倡議組織。勵馨基金會過去是以受暴婦女為服務對象，目的是希望能讓社會大眾抹去「檢討受害者」，並建立「不要傷害別人」為主的意識。但在過程中，他們發現男性佔性侵受害者百分之十一，亦可能成為受害者。，為了提供男性族群適當的協助，男性協會因此成立。
台灣男性協會秘書長王泓亮表示，協會成立之前，並不是沒有其他團體在做男性方面的服務，像是旭立文教基金會、城男舊事等團體，但是他們主要是做「家暴相對人」的服務，而遭受暴力、性侵的男性受害者卻面臨沒有資源可用的困境。他說，這兩年常遇到來求助的對象，他們通常已經進入過政府的服務系統，卻因社政設計過於制式化，而成為被系統漏接的受害者，因此只能求助民間團體。
像是，目前的社政設計都是依照「順性別異性戀」婦女的受暴經驗來建立，因此在面對男性或同志受害者時，就會出現設計上的問題，舉例，台灣親密關係暴力危險評估表 ―TIPVDA是讓社工用來評估受害者是不是處於高風險環境的量表，其中關於懷孕相關的題目，同志、男性族群無從作答，評估的結果將有所偏差，男性或同志族群就可能被系統漏接。
當政府無法察覺受害者的存在時，這時便需要民間機構提供管道，讓受害者可以有適當的排解方式與諮詢機構。王泓亮說，台灣男性協會的成立，便是希望能成為第一線的服務者，不過這一切都得從頭開始，所以還在慢慢累積經驗中。
種種迷思 我該不該是受害者？
曾有一位男性遭受到男性性侵，事後非常害怕，希望能夠找尋訴說對象，並從傷痛中走出。然而，當時社會時空背景下，性平教育尚未普及，他在受害過程中首次性啟蒙，意識到男男性行為的特別感受，從而懷疑自己的性傾向。尤其在恐同氛圍的社會下，男男性侵受害者甚至為了不被周遭的人懷疑是同志，而選擇去嫖妓，但這樣的作法，只不過是讓他的心理狀態，蒙上了第二道陰影。
男性性侵受害者面對著許多社會的迷思、偏見，甚至有些受害者對「傷害」會產生自我的懷疑，常常是有苦難言。台灣男性協會歸納出男性性侵受害者面臨的四大困境，分別為社會對他們的「生理迷思」、「強者迷思」、「性傾向迷思」與「吸血鬼迷思」。
所謂的生理迷思，指在性侵害過程中，生理與心理反應不對等的情況。有些男性受害者會被其他人嘲弄說：「至少你有爽到。」進而產生自我懷疑：「我在被侵害的過程中勃起，難道是我真的想要嗎？」王泓亮強調，勃起或性高潮只是單純的生理反應跟機制，並不與心理狀態直接相關。
至於強者迷思，是指社會大眾可能會有刻板印象，覺得男生比較強壯，應該不會受到性侵害。像是有男性性侵受害者遭到女性加害者威脅：「你去講啊， 人家會相信你還是相信我？」等言論，都讓受害者怯步而隱忍。
第三個是性傾向迷思，當男性遭受性侵後，這個經驗，會讓社會聯想到他的「性傾向」，但是性傾向不是性侵的原因，也並非性侵的後果。協會在過往的案例中曾發現，男同志遭受性侵後，會盡可能不讓自己的同志身分曝光，因為當身分曝光後，會讓人們將他的受害經歷，當作是他成為同志的原因，而讓同志族群更加被汙名化。
第四個是吸血鬼迷思，被害人因為被性侵經驗，而產生自我懷疑，認為自己會去傷害他人，或因此被社會貼標籤，被認定為「潛在加害者」，這樣的迷思會深深影響受害者未來的人生以及其如何去愛人。有一位父親，在兒時遭受過性侵，結婚生子後，在兒子兩歲時，開始照顧他、幫他洗澡，卻讓他產生自我懷疑：「這些行為是愛的展現，抑或是戀童？」他生怕自己變成加害者，久而久之，便以工作為由，漸漸疏離親生孩子。
從上述四個迷思中，可見社會迷思對於男性受害者心理影響甚鉅。
扶起「他」後 如何不再有下一個「他」
面對性侵或暴力事件，政府目前的處理是把被害人跟加害人分兩塊，被害人由衛福部的一般地方政府社會局在處理，稱為「保護性業務」；而加害人，則是由衛服部心理及口腔健康司進行心理輔導。政府與目前民間團體的運作方式是，每一年都會撥預算，透過申請計畫參照的類型來決定該個案需要什麼協助。
目前針對受害男性個案服務部分，面臨最大的問題就是個案數不足，導致政府與民間團體較難投入資源，獨立服務男性族群。
「政府並非沒有誠意服務男性受害者，只是對它而言，資源與資金分配是重要課題。」王泓亮表示，個案數量必須達到一定程度，才足以影響政府是否成立專門部門。因此，協會現在能做的便是想辦法先讓這些當事人願意求助，將個案量明朗化，才有辦法向政府建議如何改變。
要讓受害者上門求助，首要任務是取得他們的「信任感」，因此協會藉由舉辦討論男性議題的講座引起男性興趣，再邀請他們參加「團體」，讓他們訴說自己在「關係」中碰到的困境。王泓亮說，往往男性在受家暴、性侵到很嚴重時，資源才會出現與介入，未來期望透過這種「團體」活動，讓男性在「關係衝突」階段，就受到即時服務，也可提前制止重大傷害發生。
台灣男性協會未來會持續進行教育宣導，與社會大眾談論男性身份遇到的困境，另外，也會和政府部門共同修正社政服務系統，避免男性受害者因為機制的設計，無法得到相應的服務。
台灣男性協會不僅援助遭受性侵、暴力的男性受害者，協會也向「親密關係暴力」中的受害男性也提供各方面的諮詢與協助。
除此之外，心理諮商師吳建豪也提及，台灣其實在「心理衛生健康」與「性別教育」缺少重視。「社會普遍都覺得男人應該強壯，所以什麼事都要他們自己做，非到緊要關頭，不應該求助於他人。」他表示，男性性侵受害者在求助時與心理重建上，往往碰到最大的困難是「情緒表達」。但從心理健康的角度看，大家都是「人」，不分男女，都有堅強與脆弱的一面，他認為，應該讓大家從小接觸一些「心理課程」，認識自己的情緒。
另外，「性別教育」的推動也可以破除社會對男性性侵受害者的總總迷思，吳建豪說，性別教育包含「性」與「性別」的認識，當人們越早去了解性，就有機會知道在過程中，雙方如何感到愉悅、安全，而不被傷害的；在性別教育裡，則可以知道自己作為一個「人」，如何不被性別框架框住思考。
當他在我身邊 該如何遞出橄欖枝？
當我們身邊出現性侵受害者，應該如何應對？王泓亮說，建議以下三個原則。第一個原則為「安全第一」，如果真的碰到迫切受害案件，需要馬上報警救援。第二是「信任接納」，當被害人正在傾訴時，不要否認、質疑或淡化它。曾經有個案在遭受性侵後，爸爸安慰說：「男生嘛，被摸一下沒什麼，爸爸也被人家摸過屁股。」雖然對於受害者看似為安慰，實則是淡化事實，讓受害者認為：「連我的家人都不願意相信我的受害經驗。」
第三個原則是「照顧好自己」，王泓亮說，曾經有男性個案，其女朋友遭到性侵害，因為創傷太嚴重，所以將痛苦轉移給他，把他當作是加害者來洩憤，在承受巨大壓力下，該名男性想要分手，卻遭社會譴責：「女朋友受到傷害，還想跟她分手。」反而對性侵受害者身邊的「重要他人」構成道德勒索。因此，在照顧性侵受害者時，「也要懂得喘口氣」。
以上三個原則「安全第一」、「信任接納」、「照顧好自己」是給「重要他人」陪伴性侵受害者的建議。王泓亮說明，向受害者身旁的重要他人進行宣導，是性別暴力防治的轉向，如果受害者身旁的重要他人可以對其多點關注與陪伴，社會安全網的漏洞也將可立即補上。