台式牛排加點10顆蛋！他曝「2優勢」狂讚　回應卻一面倒

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原PO指出，牛排館最低消費是一盤義大利麵100元，為了省錢，他常常點麵吃，後來看書才懂，平常吃的麵粉製品，都已經不再是正常的小麥製成的麵粉做，而是有無效的添加物，讓化學麵粉製成的麵條又Q又甜又好吃，且一盤義大利麵的成本只有5元，老闆還賺到95元。
原PO接著解釋，一顆蛋的成本六元，十顆蛋是60元，老闆只賺到40元，自己付出100元的條件不變下，「老闆賺得多，我的營養取得就變少，老闆賺得少，我的營養取得就變多，這就是我說的奇妙世界」，他強調，理性的消費者，都應該在牛排館點十顆蛋，取得最大營養。
原PO提到，這樣的吃法又比牛排便宜，還能吃得飽，為何生活成本越來越高，大家的健康狀況越來越差，因為八九成的人，無法取得正常的食物，只能吃麵粉類製品，「我們應該要反其道而行，堅持吃原型食物，盡可能少吃化學麵粉製成的食品」。
許多網友也紛紛回應，「你去米行買蛋更好吧」、「這麼想吃蛋，買一盒回家煮啊？」、「所以為什麼吃蛋要跑牛排館」、「吃蛋而已幹嘛不去菜市場買來自己煎」、「一天十顆蛋根本不會膽固醇過高」、「原PO的計算邏輯怪怪的」、「想吃高營養食物，不會自己種膩」。
另外也有人質疑質疑一天吃10顆蛋是否過量，一名營養師就在留言中表示，人體膽固醇來源，人體合成佔70％，飲食攝取佔30％，影響血膽固醇飲食攝取只佔較少部分，所以「正常人」天天吃蛋是沒有問題的，但是如果「血膽固醇本身已經過高的人」還是需要稍微限制一下。
而蛋是營養價值高的蛋白質，蛋含有人體所需的所有「必須胺基酸」，不像其他蛋白質可能會少1-2種甚至更多，提醒大家，食物都要「多元」且「適量」攝取，好食物攝取過多也會帶來危害。（編輯：許智超）