台式牛排加點10顆蛋！他曝「2優勢」狂讚　回應卻一面倒

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

台式牛排加點10顆蛋！他曝「2優勢」狂讚　回應卻一面倒

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-01 23:54:13

▲原PO表示自己到牛排館，都會加點10顆半熟蛋。（圖／翻攝自《Dcard》 ）
▲原PO表示自己到牛排館，都會加點10顆半熟蛋。（圖／翻攝自《Dcard》 ）
「平價牛排」是許多人從小吃到大的美食，尤其夜市價格更為便宜，不管任何時候，牛排店總是高朋滿座。近日，就有網友分享，他到牛排館總是習慣點10顆半熟蛋，且透露這樣的點法，營養價值遠遠超過1盤麵，貼文一出也引起網友的熱烈討論。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在《Dcard》表示，他某日到牛排館點餐時，得知加點一顆蛋是十元後，就向服務生示意要點十顆半熟蛋，他指出當十顆蛋送來，放在鐵盤堆疊，再加上一小塊牛排，畫面上就會形成強烈的對比。原PO認為「只要是營養價值越高的食物，價格越低，大家越會怕吃、只要是營養價值越低的食品，價格越高，大家越喜歡吃」。
原PO指出，牛排館最低消費是一盤義大利麵100元，為了省錢，他常常點麵吃，後來看書才懂，平常吃的麵粉製品，都已經不再是正常的小麥製成的麵粉做，而是有無效的添加物，讓化學麵粉製成的麵條又Q又甜又好吃，且一盤義大利麵的成本只有5元，老闆還賺到95元。

▲原PO強烈推薦，大家都應該在牛排館點10顆蛋，取得最大營養。（示意圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲原PO強烈推薦，大家都應該在牛排館點10顆蛋，取得最大營養。（示意圖／翻攝自《爆廢公社》）
原PO接著解釋，一顆蛋的成本六元，十顆蛋是60元，老闆只賺到40元，自己付出100元的條件不變下，「老闆賺得多，我的營養取得就變少，老闆賺得少，我的營養取得就變多，這就是我說的奇妙世界」，他強調，理性的消費者，都應該在牛排館點十顆蛋，取得最大營養。

原PO提到，這樣的吃法又比牛排便宜，還能吃得飽，為何生活成本越來越高，大家的健康狀況越來越差，因為八九成的人，無法取得正常的食物，只能吃麵粉類製品，「我們應該要反其道而行，堅持吃原型食物，盡可能少吃化學麵粉製成的食品」。

▲許多人質疑一天10顆蛋是否超標，也有營養師在底下回應。（示意圖／翻攝自《PhotoAC》）
▲許多人質疑一天10顆蛋是否超標，營養師在底下貼心回應。（示意圖／翻攝自《PhotoAC》）
許多網友也紛紛回應，「你去米行買蛋更好吧」、「這麼想吃蛋，買一盒回家煮啊？」、「所以為什麼吃蛋要跑牛排館」、「吃蛋而已幹嘛不去菜市場買來自己煎」、「一天十顆蛋根本不會膽固醇過高」、「原PO的計算邏輯怪怪的」、「想吃高營養食物，不會自己種膩」。

另外也有人質疑質疑一天吃10顆蛋是否過量，一名營養師就在留言中表示，人體膽固醇來源，人體合成佔70％，飲食攝取佔30％，影響血膽固醇飲食攝取只佔較少部分，所以「正常人」天天吃蛋是沒有問題的，但是如果「血膽固醇本身已經過高的人」還是需要稍微限制一下。
而蛋是營養價值高的蛋白質，蛋含有人體所需的所有「必須胺基酸」，不像其他蛋白質可能會少1-2種甚至更多，提醒大家，食物都要「多元」且「適量」攝取，好食物攝取過多也會帶來危害。（編輯：許智超）
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

台灣百萬「YouTuber」，您最喜歡哪一個？

台灣百萬「YouTuber」，您最喜歡哪一個？

繼續作答
票選誰的萬聖裝扮最吸睛！

票選誰的萬聖裝扮最吸睛！

繼續作答
統一獅跟中信兄弟將進行7戰4勝的「台灣大賽」，您認為誰會奪下總冠軍？

統一獅跟中信兄弟將進行7戰4勝的「台灣大賽」，您認為誰會奪下總冠軍？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀