▲ 和運訂閱式租賃新上線，Toyota、Lexus 價目表看這裡

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和運租車推出汽車訂閱式租賃，在為期 3 年的訂閱期間，提供消費者「1 次訂閱享年年入主換新車」之服務。除此之外，最令人費神的車輛大小事，在用車期間，全都由和運專屬服務管家幫訂戶處理到好。包含保險投保（乙式保險）、年度牌燃稅費繳納、定期保養維修、維修期間的代步車輛，只要按月付費，每年期滿，就會有服務管家開著訂戶指定的新車換回舊車。
本月，和運租車訂閱式租賃網站全新升級改版，一站綜覽新車、中古車各式多元方案，訂車流程輕鬆在家一鍵完成，簡化繁瑣的詢價、溝通過程，連用車服務也能以便利的方式訂閱，更加貼近防疫新生活常態。顧客只要到全新訂閱式租賃入口網站，選定心儀的方案、車款、車色、配件，新車支付訂金 3000 元，中古車免支付訂金，和運專員就會主動與您聯繫簽約及交車事宜，當中若是有試乘的需求，和運專員也會協助安排。
和運訂閱式租賃方案十分彈性多元，高級車的愛好者可選擇『LEXUS SELECT +專案』，最低月付 33,300 元起，每年可選擇 NX 200菁英版、ES 200豪華版或 UX 200菁英PLUS 版新車，新用戶線上訂閱即可再享首年免費升級 RX300豪華版。若不滿足於此，可再往上選擇ＬLexus Elite、Lexus Passion 專案，三種方案亦能自由搭配；至於偏好 Toyota 的車主，則可選擇『Toyota新車自由配』，月付 13,800 元起，Toyota 全車系均可挑選。從入門國產車 Vios 到進口跑車 Toyota 86，在 3 年訂閱期間都能隨心所欲搭配。預算有限的小資族能考慮選擇訂閱期間一車到底的『Toyota 輕鬆選』，月付 11,150 元起，Toyota 國產車系任你挑；此外，想花小錢體驗高級車性能的車主，選擇『優質中古車訂閱專案』，免頭期款、免保證金，月付 24,000 元起，相當於租用國產車的花費。中古車輛不僅具有保修履歷，更是通過和運勁拍中心（HAA）三大保證（無泡水、無重大事故、無車身引擎號碼變造），租賃期間還不用煩惱車子維修保養。
好康不僅如此，全訂戶還可享受和雲行動服務公司提供短天期租車平日 6 折、假日 7 折優惠。為鼓勵訂戶妥善用車，更額外加碼「優良訂戶酬謝方案」，若車輛於訂閱期間年度無出險紀錄且車況保持完好，次年度再贈送『和運VIP尊榮接送券』（限定年年換新車之訂戶）。
欲知更多和運訂閱式租賃專案詳情，請洽和運租車服務人員，或連結至和運租車訂閱式租賃網站（https://car-subscription.easyrent.com.tw/ ），或電洽和運租車顧客服務中心0800-024-550查詢。