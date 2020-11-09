青年農民殷切期盼　嘉大加工實務班報名破六百人

國立嘉義大學為培育與服務有志從事有機農產品初級加工業之青年農民，或未來將從事有機農產品初級加工業者，能對有機農產品加工有初步之認識且對有機加工原理與相關法規能更加精進化，特別辦理兩場有機農產品加工實務班，本教育訓練班由行政院農委會農糧署經費補助。

我是廣告 請繼續往下閱讀

加工實務訓練班由該校農場管理學士學位學程與食品科學系共同合辦，於11月9日與12月9日舉辦兩天，每天8小時，每班錄取40人，合計兩班錄取80名，從有機加工法規面至實務面之實習課程，課程實用性高，報名極為踴躍，兩場三天內報名人數達630人，顯示一般農民與社會大眾對此理論與實務課程之殷切期盼來參與。因食品加工廠教室有限最後每班錄取50名學員，合計100位學員。

農管學程主任侯金日表示，本次徵選錄取以優先錄取條件為在地青農已從事初級農產品加工者全部錄取、在地青農未來將從事初級農產品加工者依照報名順序錄取、曾經參與有機訓練班相關課程、專業農民對初級農產品加工有興趣者、曾經參與農民學院相關課程、其他社會人士對農產品加工有興趣者皆依照條件。

侯金日再次指出，109年10月台灣有機與友善耕作栽培面積已達15410公頃，且種植面持持續增加，此次有機農業教育與輔導訓練開設有機農產品加工實務班，希望能培養有機栽培農民所生產之有機農產品，在生產過剩或部分次級品可進行初級加工，提高農產品之附加價值，創造產品之最大利潤。參與學員年齡大部分在30-40歲最多，青年農民已從事農產品初級加工業者達30人，專業農民未來將從事有機農產品初級加工者為20名，顯示有機農產品初級加工能吸引更多年輕人投入農業，參與者可望得到最新專業知識與技術，來強化自身專業之不足。