櫛瓜放冰箱隔夜「狂冒蛆」嚇壞！內行曝挑選關鍵：要檢查

近年來有許多健身或減肥的人都會吃水煮餐來控制熱量，相較外食油膩的菜色，單純用水煮的食物更健康無負擔，而「櫛瓜」更因為低卡低糖分深受想養生的人喜愛，時常在水煮餐中見到櫛瓜的身影。不過有網友就發現，自己買了櫛瓜冰在冰箱一晚後，隔夜打開卻發現爬滿了蛆，嚇得她不知該如何是好。

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原PO今（12）日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》嚇壞表示，前一晚去賣場買了一盒櫛瓜，直到回家放冰箱前，都還可以確認外觀正常，到家時將櫛瓜放進冰箱後，隔了一天拿出來卻看見櫛瓜上頭長滿一大堆蛆，她驚訝直呼，「拿的時候看，外觀都沒事」。

照片中可以看到，這六條厚實的櫛瓜外頭全滿了細細的「蛆蟲」，模樣讓不少網友看了直呼頭皮發麻，許多人看了紛紛留言「櫛瓜讓我很有陰影，不整條都先切開來看，我是不會放心的」、「好可怕，買過很多次了冰一星期也沒遇過這情形」、「這樣我以後去吃燒烤不敢點櫛瓜了」。

▲網友貼出隔夜的櫛瓜，意外釣出家中務農的內行網友給出建議。（圖／翻攝自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）

不過也有家中務農的民眾出面解惑「這是運送過程中可能沒有包好被果食蠅入侵。台灣現在很多農作物被這種果蠅侵害」、「果蠅會在裡面下蛋，這個防不勝防，只要裡面聞起來沒有腐敗味，個人覺得還是可以吃」、「那種很熟瓜尾膨大的比較危險，回家趕快檢查，要是有看到小洞很有可能有蟲，不過常買的多少會中獎啦」。（編輯：楊智傑）