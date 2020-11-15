自助餐夾2菜1肉70元！她怨「還沒有飯」 眾一看：賺大了
自助餐夾2菜1肉70元！她怨「還沒有飯」 眾一看：賺大了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-15 20:17:53
自助餐選擇自由且菜色多樣，成為不少外食族用餐的首選之一。不過，就有一名女網友指出，自己到自助餐店夾了2菜1肉，且沒有飯要價70元，讓她心生不滿而上網抱怨。但許多網友一看菜色，立馬傻眼直呼「這攤賺大了！」
原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，表示自己在中壢一間自助餐店消費，她夾了2菜1肉包括高麗菜、絲瓜和糖醋排骨，結帳時被告知要價70元，這就讓她不滿直喊「沒有飯，上面沒裝東西，這樣70」。貼文一曝光後，就引來不少網友討論，但許多老饕反而認為價格十分優惠，「中壢....這樣不貴啊...」、「這樣很便宜啊，你吃米不知米價喔，你以為做生意是做公益嗎？」「70很正常阿…………你肉那麼多」、「樓主這攤賺大了」。
此外有內行人點出糖醋排骨其實價格不便宜，直言「糖醋排骨主菜算30~40，二樣配菜（青菜）,一樣算15~20=30~40，大概60-70元差不多吧！」「糖醋排骨不便宜，去熟食攤買說不定比這個還少」、「弱弱的說一句糖醋肉一個就要10元了～這應該算還好不貴」、「糖醋排骨很貴的..上次在自助餐夾滿要180，你這個算便宜了」。甚至也有人指出現在菜價不便宜，認為自助餐的售價已經十分合理了，「這樣算不貴了呀！高麗菜還沒到很便宜，絲瓜也季末了，也不是很便宜」、「高麗菜現在一顆破百喔」、「現在菜價還挺貴的」。（編輯：陳雅雲）