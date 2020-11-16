廣編／去不了日本　遠百把弘前蘋果送來

2020年掀起疫情大海嘯，觀光產業衝擊極大，疫情限制大家出國觀光，但是無法拘束我們的行動力，把目光轉移到遠東百貨「日本青森縣弘前市文化物產嘉年華」，透過新鮮直送的蘋果感受東瀛魅力、創意飆升的商品貼近日本生活，一解哈日思愁。

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遠百再度與弘前市合作，透過視訊會議不斷與櫻田宏市長領導的市府團隊溝通選品，把一級棒的七款特色蘋果空運來台，今年更獨家引進2021年弘前櫻花祭官方合作形象大使「櫻花未來」周邊商品。櫻花未來是超高人氣虛擬偶像----初音未來的衍生角色，以粉色櫻花造型登場。

有弘前各式蘋果抵達，遠百有請台灣之光吳寶春師傅研發吳寶春麥方店特製弘前富士蘋果麵包，在展期間當消費滿額的贈品，是只送不賣的喔！強強攜手，要讓弘前蘋果的魅力飆到最高點。





【特色蘋果】





世界一：鮮紅色外觀、鵝黃色澤果肉，香味濃郁且果實碩大。





大紅榮：果實碩大，外表呈現深紅色澤，水分多口感札實。





千雪：獨特香氣以及細緻口感，不易氧化，令人垂涎三尺。





早生富士：人氣最高富士蘋果，酸甜均稱且果肉多汁。





王林富士：「蘋果界國王」果肉綿密、香甜多汁，幾乎不帶酸味。





名月：由赤木和富士培育，香味四溢且帶有果蜜。





金澄(土岐Toki)：王林、富士、紅玉配種，甜度14-15度，酸甜平衡。





遠百信義A13





11月13日(五)舉行盛大開幕儀式，邀請遠東百貨總經理徐雪芳、營運長林彰豐，以及日本台灣交流協會經濟部相馬巳貴子主任出席。還原日本傳統祈福意境，效仿睡魔祭「跳人文化」日式祈福舞，現場準備蘋果造型冰雕，象徵以「敲」來擊碎厄運、迎來幸福，期許國泰民安、事事順心，為2020日本弘前展開幕獻上最高誠意祝賀。





遠百信義A13首四日(11.12~11.15)全館單筆消費滿1,000元即贈弘前蘋果乙顆(每日限量100顆)。11.12~11.29百貨服飾消費滿3,000元，即贈100元弘前抵用券乙張。11.21~11.22在弘前展單筆消費滿1,000元，即贈吳寶春麥方店特製弘前富士蘋果麵包乙個，每日限量50份。





弘前展也推出經典傳統伴手禮，包含和菓子燒、蘋果汁、味噌湯等人氣商品，青森農協黃蘋果汁1L原價每瓶299元、特價269元，限量50瓶。扇貝味噌湯包每包售價510元。日式鬆糕(檸檬、草莓口味)4個一盒售價350元。和菓子燒(抹茶口味)4個一盒售價350元。





板橋大遠百





在7樓活動中心及B1手扶梯旁、綠洲區熱烈開展。11月16日至11月22日於百貨服飾、名品單筆消費滿5,000元加碼送100元弘前展抵用券。憑HAPPY GO卡單筆消費滿2,000元即贈日本進口弘前土岐蘋果乙顆，弘前展消費累計滿500元即贈八月堂蜂巢可頌乙個。憑HAPPY GO卡於弘前展消費單筆滿500元還可參加抽獎，有機會抽中雄獅旅行社旅遊券2萬元。11月21日至11月22日於弘前展消費滿1,000元即贈吳寶春麥方店特製弘前富士蘋果麵包乙個。





弘前展更引進多家初登場日本超人氣美食，讓饕客大飽口福。其中最受矚目的就是「黒船QUOLOFUNE」的長崎蛋糕及銅鑼燒，是許多觀光客至東京自由之丘時必買的伴手禮，特色為蛋糕底部有雙目糖的結晶顆粒，每一口都是驚奇。

日本人氣甜點PABLO半熟起司塔也是此次展中最熱門的甜味之一，還有板橋大遠百獨家引入日本知名ROYCE至現場販售期間限定生巧克力、Trees Bread招牌生吐司、笑笑屋飯糰、萬福堂三色糰子等超人氣日本美食，挑逗消費者味蕾。

