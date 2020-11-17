上班久坐易引腰酸背痛　醫教單跪姿伸展助改善

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腰痠背痛原因多 留意３大情況速就醫
宏康復健科診所院長陳相宏醫師以腰部疼痛舉例，一般民眾普遍統稱為「閃到腰」的腰痛約有80%原因不明，未必為急性拉傷，且也有可能是脊椎滑脫、椎間盤突出所致，若只有熱敷做緩解是不夠的，在熱敷過後恐怕又會痛起來，因為根本的問題依舊存在。
陳相宏醫師更進一步指出，當民眾出現腰痛的情況時，應多加留意幾個狀況，包括了起床時是否會感到疼痛、雙腳是否會有麻痛的感覺、是否動不動就想坐下等，若有這三種情況出現，其很有可能是椎間盤突出或其他問題，壓迫到血管或神經所致。問題尚未變嚴重之前若不加以治療改善，後續問題恐怕會衍伸出更多的麻煩。
若是下背痠痛、屁股會麻，但經過活動伸展之後便有明顯的改善，這類型則比較可能是屬於久坐、肌肉運動量不足所致，可經由簡單的伸展運動做改善。
久坐腰酸背痛 單跪姿伸展助改善
常出現在久坐上班族的下背疼痛，可以「單跪姿伸展」做改善。動作很簡單，預備動作讓身體呈單膝跪姿，雙臂向前平舉雙掌併攏。動作時一隻手留在原地，另一隻手向外向後敞開，上身順勢向敞開的手臂緩緩旋轉伸展，使身體面向該側即可。左右兩側輪流，一側一次約3~4組，每組12~15下。
此動作正確當下就可以感受到腰部筋肉、筋膜的伸展。進階一點也可以雙手抓住彈力帶，動作同上。如此以便有助於鍛鍊下背肌肉，改善久坐使下背運動量不足所導致的疼痛。
許多民眾在腰痛時會仰賴護腰支撐腰部，陳相宏醫師表示非常不建議。一般而言較適合護腰的族群為剛開完刀者或痛不欲生的急性疼痛者，若是腰痛就戴上護腰，此舉容易習慣，讓身體認為該部位不需要出力，久而久之該處肌肉便容易出現退化，短期看有助舒緩疼痛不適，但長期而言則可能讓身體更容易衍生更嚴重的問題。
身體痠痛盡早就醫 專業指導更助確實改善
最後提醒民眾，若身體部位痠痛欲做伸展運動改善，即便是動作再簡單，也還是應先至醫院診所檢查為佳，一方面可排除較嚴重的問題或進行治療，另一方面也可以經多方評估給予適當的「運動處方」。所謂的運動處方簡單而言其如處方籤一般，每個人都會有適合自己的運動，反之也有不適合的運動，若做了不適合自己，或是做了不適合當下病痛的運動，很有可能會對身體額外造成傷害，民眾應多加留意。
在做伸展運動前，也建議先由專業醫師或教練指導，當下修正姿勢有助避免在家反覆做著錯誤的動作。在家練習時則可以對著鏡子做，幫助自己確認姿勢及細節，並可用手機從旁側錄，以利複診時與醫師或教練做討論或修正動作。
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