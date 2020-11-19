同款洗髮精用太久，當心毛囊萎縮易禿頭？醫籲挑對成份不必每天洗

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許多民眾換季時皮膚容易產生問題，尤其入秋後頭皮狀況增加，原本已控制穩定的病灶也開始復發。澤林毛髮診所皮膚科謝宗廷醫師表示，研究顯示每年三月是一年中毛髮量最多的月份，九月及十月則最少。不少民眾發覺秋天掉髮量開始變多，為季節變化所造成。醫師提醒，季節性落髮通常是暫時性，由於毛囊沒有萎縮，只是進入休眠狀態，因此不用太過擔心。
正值季節交替，溫度、濕度逐漸改變，年底又是工作的忙碌期，在龐大的工作壓力、生活作息不規律、熬夜等，都是影響頭皮油脂分泌的因素，當油脂分泌過多時，皮膚上的「皮屑芽孢菌」就會開始大量孳生，導致皮膚發炎、發癢，伴隨搔抓，使得落髮問題加劇，除了生理性落髮增加，也容易出現脂漏性皮膚炎，開始產生頭皮屑、頭皮癢等症狀。
同洗髮精用久會禿？醫教正確挑選洗髮精
食藥署說明市面許多宣稱抗屑、止癢效果的洗髮精，其實有些屬於藥品，有些則屬於化粧品。謝宗廷指出，可治療脂漏性皮膚炎兩大成份，第一是抗黴菌成分，可去除皮屑芽孢菌，包含酮康唑（ketoconazole）、環吡酮胺（ciclopirox olamine）。第二類則為消炎成分，可抑制頭皮發炎、減少紅腫發癢，包含焦油（tar）及含類固醇洗髮精。
謝宗廷表示，正確使用含藥品成份洗髮精方式，先把適量洗髮精擠在手掌，搓揉起泡後壓在頭皮上，再輕輕按摩，停留在頭皮五分鐘，讓有效成分在頭皮充分作用後再沖洗。建議2至3天使用一次，隔天使用一般洗髮精即可。
近期坊間流傳，同一種洗髮精用太久髮質變差，甚至會掉髮禿頭，其實並不正確。謝宗廷說明，洗髮精成分不會傷害毛囊，更不可能造成毛囊萎縮甚至禿頭。人體每天正常落髮量是80至100根，在洗頭、吹髮時掉最多，因此洗髮精不須多種輪替使用；但若使用到含藥品成分的洗髮精，建議購買一款一般溫和洗髮精交替使用，以免產生抗藥性後，效果愈來愈差。
食藥署也提醒，出現頭髮或是頭皮症狀時，應先諮詢皮膚科協助，確定原因及正確治療方式，切勿輕信廣告推薦讓頭皮健康狀況惡化。
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