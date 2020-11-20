好市多蛋糕再打折！男細看「價格」氣炸 逼退費卻引眾怒
好市多蛋糕再打折！男細看「價格」氣炸 逼退費卻引眾怒
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-20 11:25:46
美式大賣場「好市多」深受國人喜愛，因其價格優惠及品質優良，讓不少顧客都願意一再前往消費，不過，就有網友抱怨，他日前買一款239元蛋糕，不料幾天後「同款蛋糕」竟然降價到97元，讓他相當氣憤，立馬要求服務台辦理退費，並呼籲大家「盡快去申請退款」，貼文卻引起網友撻伐。
原PO在《爆料公社》表示，他10日在好市多購買一款法式蛋糕，他看到價格289元打折變239元後，覺得相當划算就買了一份，結果19日他又到好市多購物時，發現同款法式蛋糕的價格竟然變成了97元，這讓他氣得馬上找店員質問「為什麼降這麼多」。原PO接著到服務中心客訴，服務中心也回答，主要因為這個產品，未來不賣了，所以就降價（拋售），原PO聽了反而更火大，他覺得自己有被當「盤子」的感覺，「如果是即期品，降價我沒什麼意見，但如果沒有來就吃完了，也不會發現價格是一降再降，而且降到一個超誇張的地步」。
原PO立馬要求好市多的服務中心，必須讓他退蛋糕的差價，最後改以97元結帳，他最後強調「所以人客啊，若你在上禮拜有買這個物品，你可以趕快去好市多要求退費，因為這樣定價金額真的太不合理」。許多網友看完卻不認同原PO，「看來現在商家漲價或折扣，可能先要立法院3讀通過，公告半年才能實施」、「早買早享受，晚買享折扣」、「九天前已經先讓你吃下肚了，然後你今天再來罵買貴？」、「刷新三觀，這個邏輯好扯」、「這樣是有點太誇張」、「這種奧客算是，裝備頂級」、「不能理解的心態，真的刷新了三觀」。（編輯：許智超）