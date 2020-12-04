五星豪宅再升等！享有尊榮服務　網：家就是W HOTEL

愛河是交通部票選出的台灣八景中，唯一南部都市入選的景點，更是高雄最具代表性的地標。整治後的愛河不僅有河岸步道可漫步欣賞美麗風景，更是燈會、等重大節慶活動的必選之地。

我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄流行音樂中心、等知名景點，向來是許多人心中理想的居住地點。買房子除了挑選地段，更要在乎住得舒適與否！在各家建商競爭激烈的情況下，光是只有奢華硬體的豪宅，已不再能滿足要求更多的消費者，為此興富發建設推出令人矚目的建案「愛情河左岸」，不僅位於河東路愛河第一排，更打造升級版的五星精品飯店宅，讓奢華的居住享受，提升至更高的境界。

水岸第一排，向來都是富豪置產必搶地段。而以台灣地區來說，愛河得天獨厚具有山、海、河匯聚的美麗景觀，加上前金區早期發展，即為自營商、公教政務人員聚集的重點生活圈，生活機能、觀光景點與消費商圈完善，因此只要一有新建案推出，很快就會吸引許多買家眼光。





興富發所推出的「愛情河左岸」，不僅擁有河岸第一排的優越地點位置，更是該地區唯一總價千萬以內的建案，入手門檻低，成為當地熱門話題。



▲坐擁愛河畔如此稀有的珍貴基地，興富發將「愛情河左岸」定位規劃為升級版輕豪宅（圖／資料照片）

坐擁愛河畔如此稀有的珍貴基地，興富發將「愛情河左岸」定位規劃為升級版輕豪宅，不僅延請知名建築大師李天鐸建築師事務所設計外觀，更與全球頂奢飯店如台北W Hotel、柏林麗池卡爾登酒店、布達佩斯麗池卡爾登酒店等知名奢華飯店幕後設計推手的英國設計團隊GA Design聯手，融入國際級公設規劃。





公設包括挑高8米的櫃台大廳，還有迎賓雕塑藝廊LOBBY、咖啡景觀包廂；二樓則有室內溫水泳池、SPA池及蒸氣室、三溫暖烤箱，另外還有符合時下的媒體影音室、手足球大型電玩機台、啞鈴體雕健身坊、家宴御廚坊、私人電影劇院等豐富多元的全齡化公設，讓人回家就像住在W Hotel一樣奢華舒適。

▲讓人回家就像住在W Hotel一樣奢華舒適。（圖／資料照片）

興富發建設也指出，隨著消費者對生活品質的要求越來越高，本案不少台商、多金置產客與高素質買家持續進駐。買家表示，「每個月房貸利息，只夠住台北W Hotel一個晚上，卻能擁有高級飯店宅，怎麼想都划算！」更有置產客指出，該地段的獨特性、稀有性及無可取代性，更是房價抗跌、甚至極具發展空間的最大利器。



想看更多：https://lihi1.com/ErmsZ