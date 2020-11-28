喜歡什麼食物代表你已經老了？過來人抖真相：長大後才懂
喜歡什麼食物代表你已經老了？過來人抖真相：長大後才懂
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-28 16:09:59
隨著年紀增長，一個人的口味愛好也會有所轉變。小時候食不下嚥的東西，可能在長大後成為愛不釋手的珍饈。就有位網友好奇詢問，「喜歡吃什麼代表老了？」釣出許多過來人分享個人經驗，而苦瓜和茄子被不少人點名，認為是「長大後才懂」的美食。
有網友在PTT發文表示，有些東西小孩子年輕人都不喜歡，要到年紀夠大才突然開始喜歡，可能跟生活歷練和味覺變化有關。 原PO並以親身經驗為例，小時候不喜歡苦瓜，但長大後卻好喜歡鹹蛋苦瓜。另外還有普洱茶也是如此，長大後才領略到普洱茶的真諦。原PO最後好奇詢問大家，「喜歡吃什麼代表老了？」文章一出掀起熱議，許多網友紛紛留言回覆說，「紅蘿蔔跟青椒」、「茄子」、「苦瓜茄子」、「不吃炸，不喝飲料，不吃速食罐頭食品」、「五穀雜糧飯這種可怕東西」、「苦瓜茄子黑木耳白木耳健康餐」、「青椒，秋葵」、「燕麥」、「開始不吃鹹酥雞就是老了吧」、「開始喝無糖」、「不愛或不敢吃冰算是很明顯的指標」、「湯吧！以前我根本不喝湯，現在會覺得喝湯補一下」。綜觀網友留言，苦瓜和茄子獲得最多提名。不過也有人認為，「也不是老吧，就是懂事了」、「不是老了，有些東西本來就好吃，只是不敢吃」、「是了解健康重要性」、「覺得老了是發現童年回憶消失在市場的時候...Qoo、奶昔、思樂冰，都沒了」。（編輯：倪浩軒）