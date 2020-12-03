選擇困難T牌鐵粉看過來！後Corolla Cross時代家用Toyota究竟該怎麼選？(配備篇)

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Toyota這四大金剛因為上市時間不同，所以在配備世代上也看得出差異，其中當前大家最關心的安全配備面，上市時間最早、同時價格也最低的Sienta，就來不及配上Toyota的TSS主動安全防護系統，所以舉凡ACC等需要仰賴前方光學與雷達偵測的主動安全科技都較為缺乏，但在台灣相對受用的BSM盲點偵測警示系統與RCTA後方車側警示系統則在豪華+以上就有標配，雖然帳面上的安全配備不如家族兄弟，不過Sienta的高空間實用性，仍是頗具吸引力。
接著是當前房車與SUV的銷售王者Corolla Altis與RAV4，兩者都配上了TSS，但版本上略有不同，在RAV4上的版本規格較高，除了具備全速域含Stop&Go的ACC主動式車距維持定速系統，以及在配合ACC下可讓車輛維持於車道中央行駛的LTA車道巡機輔助系統，整體主動安全科技相對完整，Corolla Altis主要就缺了全速域ACC，以及僅提供了車輛快偏離車道時會予以煞車修正的LDA車道偏移警示系統，相信在未來年式變更時Toyota應該會將這兩項主要功能給補齊，因為最新推出的Corolla Cross已經配上，且Corolla Cross畢竟世代最新，各安全輔助系統作動的流暢度也最好，難怪會如此大賣。
而比較有趣的是，世代上的差異，也反應在USB插孔與12V充電座的數量，Sienta最起初上市時甚至是連USB插孔都沒有，是到了2019年才追加，Corolla Altis也只有提供一組，RAV4與Corolla Cross相對較足夠，價格較高的RAV4在高規格車型上還可選無線充電功能，在3C產品大量使用的年代，大家的電力焦慮感與充電需求大增，USB插孔數可能是Toyota可以繼續加強的項目。
其實在台灣消費者長久一來多少都有所謂滿配情節，最好什麼配備都一次配好配滿，但卻很少實際思考自己到底需要的是什麼，就像很多人要求全速域ACC等主動配備都要有，但其實根本不懂如何操作，甚至不敢操作，最後車上的配備淪為與親友炫耀之用。
所以大家應該要更聰明的針對自己的需求與使用習慣來選車，像是配有側滑門且低底盤設計的Sienta，其實就廂對適合家中有長者的家庭使用；如果你真的熱愛到荒郊野嶺玩樂，就可以選擇四輪傳動選項的高階RAV4車型，至於Corolla Altis，以及剛上市就接下銷售王寶座的Corolla Cross，則就是整體設定最符合多數消費者的車款，中規中矩，沒有那麼大空間需求的人選Corolla Altis就已經相當足夠，若是需要多一點空間、配備再新一點的，當然就是選Corolla Cross了。
記得，購車時有時候可以打破預算與配備迷思，好好思考自己需要什麼配備去選車，就算你預算充足，也未必要衝頂，買了一堆配備卻到換車前都沒用過，不就相對浪費，更聰明的選車，可以讓你在用車與資金運用上取得更好的平衡。