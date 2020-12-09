騎自行車最潮！ BESV展現科技工藝美學　行動不費力

探索城鄉間大街小巷的交通工具，就以自行車最為方便。不過現在騎自行車，已經從單純的交通工具，進化為兼具綠能環保、日常通勤與假日休閒的時尚運動。隨著消費者的需求不斷提高，要如何挑選一台能應付不同地形及場合的自行車，還能騎得優雅有型、還能騎得輕鬆愜意？

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曾被洛杉磯時報(Los Angeles Times)譽為「兩輪版瑪莎拉蒂」，更獲得日本Good Design設計獎的國外人氣單車品牌BESV電動自行車，其實是不折不扣的MIT台灣自有品牌，名稱由來取自Beautiful、Eco-Friendly、Smarter、Vision四個名詞的縮寫，其設計理念源自於達文西名言：「簡約是細膩的極致。」因此造型簡約的精品級設計，散發出高質感的魅力，深深吸引國內外都會時尚族群的目光。

▲最受到都會人士青睞的摺疊型電動自行車系列，不僅外型擁有BESV品牌一貫的美學精神，更擁有全世界最輕量的馬力。（圖／資料照片）

其中最受到都會人士青睞的，就屬折疊型電動自行車系列了，以最受歡迎的PSF1為例，不僅外型擁有品牌一貫的美學精神，更擁有全世界最輕量的馬力，以及簡單快速的摺疊方式，完全沒有一般電動車厚重感。就有使用者表示，選擇PSF1電動小折作為日常通勤，車子摺疊起來，就可以直接牽進辦公室停放充電，完全不占空間；假日也可以騎著BESV電動小折到戶外運動休閒，方便攜帶又不怕擔心被偷竊，能滿足不同場合需要，不僅實用更環保，而且電動馬力騎起來非常輕鬆，就算遇到上坡路段也不怕。





PSF1 除了內建一到三段電力輔助模式，更特別的地方是，搭載智慧模式，此為BESV獨家開發的演算法，能夠根據使用者當下的踩踏數據，聰明調整最適合當下的輔助力道，讓車主最有效率的完成每一次的騎乘。





最吸睛的亮點，就是看起來像個御飯糰形狀的電池，採用的是高穩定性、耐久度佳的可抽取式LG電池，只需充電6小時，便可提供最遠90公里距離的電力輔助，除此之外，也配備避震懸吊系統，騎乘起來輕巧舒適。設計師將PSF1 的車身與電池模組巧妙地融合為一體將所有電機線材內藏於車架中外觀上就跟傳統自行車幾乎一模一樣，完全看不出來其實是極為省力的電動小折。



▲看起來像御飯糰形狀的電池盒裡，採用可抽取式LG電池，只需充電6小時，便可提供最遠90公里距離的電力輔助（圖／資料照片）

龍頭正中央的數位彩色螢幕操作面板，提供輔助模式、速度、可騎乘距離、電量等完整騎乘資訊，搭配USB輸出孔充電功能，可一邊騎車一邊幫手機充電。使用者更可下載BESV專屬智慧App，設定路徑或記錄行程，還能分享騎乘途中的照片，將電動自行車結合數位資訊科技，成為最潮的「聰明用路人」，就是這麼簡單！