問診竟檢查這兩處　醫師曝：多元性行為風險提高

現代人性觀念開放，若是一不注意，可能就會惹上性病！以台灣人常見的三大性病為例，菜花、淋病、陰蝨，大多數都是經由性行為所傳染。日前網紅魔術師Davio邀請林正宗婦產科院長林正宗合拍影片，透過有趣的互動以及提問的方式，提供年輕人相關的性知識，也讓不少人更了解預防工事。

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林正宗提到，「過去曾有患者要求進行HPV（人類乳突病毒）的檢查，但一般都是以子宮頸為主，但這位患者卻提出要驗肛門以及口腔，經病毒化驗後，三處中有兩處有病毒。」推測為患者多元性行為所致，菜花在一般狀況下，可能經由接觸而傳染，也就是說，與菜花患者共同喝湯還是泡湯，在自身免疫力低弱的情況下，將有被傳染的風險。

由於不少患者意識到自己感染菜花時都會相當慌張，而以現行的治療可分為手術治療以及藥物治療兩種方式，林正宗提到，「不只患者怕電燒，其實醫師進行電燒手術時也是有風險的，因為電燒時一百多度而產生的煙，若不慎吸入咽喉，由於病毒還是活的，進行手術的醫師也是有可能被感染的。」





另外，不少人菜花患者，會先選擇到藥房買藥塗抹，原理則是透過藥膏讓皮膚產生抗體以及免疫反應，若無效就可再輔以電燒或冷凍等手術的治療。最後林正宗也提到，施打子宮頸疫苗，也有助於預防HPV病毒感染，但最重要的還是安全性行為，才是自保之道。