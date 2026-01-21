我是廣告 請繼續往下閱讀

斑馬線「多出3條白線」超陌生！內行公布解答：超貼心

▲有民眾前幾日準備過馬路時，發現斑馬線特別不一樣，原本的橫向白色橫線中，多了3條直式白色直線。（圖／翻攝Threads）

真實用途是「導盲行穿線」

導盲行穿線用途太貼心！交通部揭設計

在設計上由3條平行白色直線組成，每條視覺功能障礙引導標線寬度5公分、間隔5公分、厚度達0.4至0.6公分，視障者可穿透白手杖滑過時標線突出的特定觸感

▲導盲行穿線主要是幫助視障朋友通行馬路時，可明確正確辨別認行線位置與行走的路徑動線，提高用路人通行安全。（圖／交通部臉書motc.gov.tw）

導盲行穿線問題仍多！1關鍵成推廣受阻原因

而視覺功能障礙引導標線應銜接人行道，並對準人行道之定位磚（導盲磚）位置

部分路口未有完善的人行道設施，導致導盲行穿線難以設置，成為推廣受阻礙的最大原因，且部分盲行穿線在劃線時，發生未與定位磚對齊等不當設計