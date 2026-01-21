近年來不少民眾經過斑馬線時，都會發現多出了三條白線，不同與傳統斑馬線只有同方向延伸的長條形橫線，多數民眾也好奇究竟有何用途？事實上，交通部早在過去解釋過，這幾條白線真實身分是「導盲行穿線」，可協助視障者辨認行走動線，防滑係數也升級，使得視障朋友過馬路可以更加安全，讓一票人稱讚相當窩心。
斑馬線「多出3條白線」超陌生！內行公布解答：超貼心
最近有網友在Threads發文詢問，表示前幾日準備過馬路時，發現斑馬線特別不一樣，原本的白色橫線中，多了3條白色直線，讓他不解詢問「最近我常常看不懂斑馬線了，現在畫成這樣的斑馬線，意思是？求解」。
問題一出，立馬引來內行人解釋白線真實用途是「導盲行穿線」，是專門為視障朋友所貼心設計的，在原長方形白線條狀的行人穿越道多了三條線，除了高度增加0.4公分幫助盲人辨認行走動線，防滑係數也升級，提升視障朋友過馬路的安全。
導盲行穿線用途太貼心！交通部揭設計
事實上，交通部在過去曾在臉書解釋，導盲行穿線主要是幫助視障朋友通行馬路時，可明確正確辨別認行線位置與行走的路徑動線，提高用路人通行安全。根據道安總動員「道路交通標誌標線號誌設置參考指引」表示，由於視覺功能障礙者有通行需求，且穿越距離較長或斜交之路口有危險，通道及道路主管機關應於有障礙者通行或引導需求口。
導盲行穿線在設計上由3條平行白色直線組成，每條視覺功能障礙引導標線寬度5公分、間隔5公分、厚度達0.4至0.6公分，視障者可穿透白手杖滑過時標線突出的特定觸感，達到引導視障者行進方向的目的。
導盲行穿線問題仍多！1關鍵成推廣受阻原因
在《道路交通標誌標線號誌設置規則》第185條即有規定，導盲行穿線線型有所規範，必須是三條平行白色實線，寬度為五公分，間隔為五公分，厚度為零點四至零點六公分，而視覺功能障礙引導標線應銜接人行道，並對準人行道之定位磚（導盲磚）位置，讓視障者透過手杖感知方向，提高行走安全性。
但交通部路政及道安司曾說明，部分路口未有完善的人行道設施，導致導盲行穿線難以設置，成為推廣受阻礙的最大原因，且部分盲行穿線在劃線時，發生未與定位磚對齊等不當設計，目前地方政府仍持續改善中，未來則優先於公共運輸樞紐、醫療院所等需求較高地點推動設置，並持續與地方政府推動與規劃。
資料來源：交通部臉書、道路交通標誌標線號誌設置參考指引
