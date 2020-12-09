看準60億年菜商機！王品嚴選10道年菜開賣

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看準60億年菜商機！王品嚴選10道年菜開賣

記者黃仁杰／台北報導

calendar_today2020-12-09 12:18:13

看準60億年菜商機！王品嚴選10道年菜開賣
▲王品集團所屬的萬鮮公司，推出「王品嚴選」年菜系列，今（9）日起正式開賣。（圖／記者黃仁杰攝,2020.12.09）
王品集團所屬的萬鮮公司，推出「王品嚴選」年菜系列，今（9）日起正式開賣，集合旗下8位主廚，經過6個月研發，最終選出10道美饌，搶進上看60億的年菜市場，其實萬鮮在去年首賣年菜即創下早鳥3天售完，1.6萬份年菜的佳績，預估大企業取消尾牙將帶給冷凍年菜更多商機！
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萬鮮公司副總周佳穎表示，台灣年菜市場產值整體推估約50億元，其中冷凍年菜以每年4.65%的複合成長率逐漸擴大，今年受到疫情影響，國人無法出國，除夕年 整市場成長幅度更大;許多大企業雖然取消尾牙，但是給同仁的福利不縮水，衍生的年終禮品商機，將為年菜市場帶來更多商機，預估成長至少20%，市場規模將上看60億元左右。
▲此次的年菜亮點包含「鮑參貝百寶佛跳牆」與「鴻運醬爆牛小排」作為兩大主打。（圖／記者黃仁杰攝,2020.12.09）
▲此次的年菜亮點包含「鮑參貝百寶佛跳牆」與「鴻運醬爆牛小排」作為兩大主打。（圖／記者黃仁杰攝,2020.12.09）
萬鮮去年首推年菜，扶著料好味美、簡單好料理、性價比高的優 勢，早鳥組合3天完售、總共賣出3500組、1.6萬份的亮眼成績。今年的年菜宴，未上市先轟動，台灣科技兩大「護國神山」福委會已提前預購，作為年節賀禮，周佳穎指出，此次精選食材得來不易製作又費工，數量有限，推出5000組早鳥套餐，搭配其他單點主菜，預計銷售3.5萬份。

▲「鮑參貝百寶佛跳牆」，特選智利深海鮑魚、冠軍大香菇、中南美洲頂級烏參、北海道生食級干貝4大珍貴食材。（圖／記者黃仁杰攝,2020.12.09）
▲「鮑參貝百寶佛跳牆」，特選智利深海鮑魚、冠軍大香菇、中南美洲頂級烏參、北海道生食級干貝4大珍貴食材。（圖／記者黃仁杰攝,2020.12.09）
此次的年菜亮點包含「鮑參貝百寶佛跳牆」，特選智利深海鮑魚、冠軍大香菇、中南美洲頂級烏參、北海道生食級干貝4大珍貴食材，經過醃、炸、燉煮，再一起蒸煮、精燉而成。另外「鴻運醬爆牛小排」秉持集團「款待心中最重要的人」、「一頭牛只取六客」的精神，獨家精選重達21盎司的三根骨牛小排，口味不同於品牌經典牛小排，以傳統紅麴入菜，天然酵母經24小時醃製、軟肉、小火慢煮、將醬香與肉汁鎖在牛排中，豐厚飽足的大肉塊，一上桌就 能立刻顯現年夜飯的喜氣洋洋。
▲「鴻運醬爆牛小排」獨家精選重達21盎司的三根骨牛小排，以傳統紅麴入菜，將醬香與肉汁鎖在牛排中。（圖／記者黃仁杰攝,2020.12.09）
▲「鴻運醬爆牛小排」獨家精選重達21盎司的三根骨牛小排，以傳統紅麴入菜，將醬香與肉汁鎖在牛排中。（圖／記者黃仁杰攝,2020.12.09）
集團表示，此次金牌年菜宴除了在集團全省門市售外，或透過品牌App也可即時選購，還能享有App 會員點數優惠，另外在兩大超商通路7-11、全家超商，也有不同的年菜組合，價格從4菜1999元至6菜8800元。小家庭也可以選購單品，從350到3980 元,產品選擇更多元。
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