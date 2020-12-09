看準60億年菜商機！王品嚴選10道年菜開賣

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萬鮮去年首推年菜，扶著料好味美、簡單好料理、性價比高的優 勢，早鳥組合3天完售、總共賣出3500組、1.6萬份的亮眼成績。今年的年菜宴，未上市先轟動，台灣科技兩大「護國神山」福委會已提前預購，作為年節賀禮，周佳穎指出，此次精選食材得來不易製作又費工，數量有限，推出5000組早鳥套餐，搭配其他單點主菜，預計銷售3.5萬份。
此次的年菜亮點包含「鮑參貝百寶佛跳牆」，特選智利深海鮑魚、冠軍大香菇、中南美洲頂級烏參、北海道生食級干貝4大珍貴食材，經過醃、炸、燉煮，再一起蒸煮、精燉而成。另外「鴻運醬爆牛小排」秉持集團「款待心中最重要的人」、「一頭牛只取六客」的精神，獨家精選重達21盎司的三根骨牛小排，口味不同於品牌經典牛小排，以傳統紅麴入菜，天然酵母經24小時醃製、軟肉、小火慢煮、將醬香與肉汁鎖在牛排中，豐厚飽足的大肉塊，一上桌就 能立刻顯現年夜飯的喜氣洋洋。
集團表示，此次金牌年菜宴除了在集團全省門市售外，或透過品牌App也可即時選購，還能享有App 會員點數優惠，另外在兩大超商通路7-11、全家超商，也有不同的年菜組合，價格從4菜1999元至6菜8800元。小家庭也可以選購單品，從350到3980 元,產品選擇更多元。