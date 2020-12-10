火鍋良伴「金針菇」怎麼挑？農委會揭密：3現象不宜選購

天冷的日子裡，最適合來點火鍋暖暖胃了！而吃火鍋除了必備的火鍋料之外，「菇類」也是許多人必加的配料之一，不過，你知道這些「菇菇家族們」，該如何挑選才是最新鮮、好吃嗎？農委會近日就在臉書分享4大菇類的「挑菇技巧」，喜愛菇菇的朋友們，趕快學起來吧！

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無論是炒菜、煮湯，亦或吃火鍋，甚至拿來烘烤、油炸，菇類都是常見且備受喜愛的食材。農委會8日就在臉書粉專《行政院農業委員會》中發文，介紹4種營養價值豐富的菇類，並傳授民眾「挑菇技巧」。

1.金針菇





原本於秋、冬季栽培，但現在多在環控菇舍栽培，因此一年四季都可以生產。





挑選：菇體白淨、乾爽；若有「軟化」、「褐化」或「黏稠」現象則不宜選購。



▲金針菇。（圖／取自PhotoAC）

2.香菇





目前多以太空包方式生產，又稱作香蕈、冬菇，是素菜中常見的食材，有「素中之肉」的美譽，香菇還可以脫水乾燥變成乾香菇，獨特的蕈菇香氣，別有一番風味。





挑選：菇體硬而厚實，菌傘略開、菌褶淡黃至黃，味道清香者佳。



▲香菇。（圖／取自pixabay）

3.杏鮑菇





目前以太空包方式生產為主，也有少量的瓶栽方式自動生產，杏鮑菇吃起來像鮑魚般細膩，並有淡淡杏仁香，因而取名為「杏仁鮑魚菇」（簡稱杏鮑菇）。





挑選：肉質乳白肥厚，無潮濕或腐敗，觸摸時應有彈性、水分充實，摸起來不會太乾硬，聞起來有杏仁香。



▲杏鮑菇。（圖／取自pixabay）

4.黑木耳





目前多以太空包方式栽培，黑木耳處於乾季或惡劣氣候時，會呈硬邦邦的灰白色，因此為了讓保存期更長，常會做成乾木耳，熱量低且富含花青素，是很好的天然抗氧化劑。





挑選：完整平滑且具光澤與彈性，摸起來不要有軟爛或破損。（編輯：許苡晴）