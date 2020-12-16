特企／HAC13週年　聯手迪卡儂一同健康活力健康聚

永信藥品HAC全系列高品質保健品牌歡慶13歲生日! 感恩回饋消費者長期支持，即日起至 2020/12/31 在指定通路單筆消費滿 688 元，即可登錄發票抽 iPhone12 及馥蘭朵渡假酒店雙人行等多項大獎! 並且，今年度 HAC 更強強聯 手，連抉知名運動品牌迪卡儂，共同為台灣民眾健康超前部屬!

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本週六 HAC 聯手迪卡儂首場實體健康聚活動於內湖店正式開展，首場特別邀請中華職棒球星，保養有術中信兄弟周思齊蒞臨與大家共同歡聚，民眾熱情互動，一舉炒熱及溫暖活動現場。除此之外，HAC 品牌特別安排國際認證體適能師，分享簡易居家保健、體能維持之動作，現場參加民眾無不使出渾身解數共同參與。提高民眾對於自我保健意識的重要性!

方分享自身運動保健習慣外，更與現場動動腦也動動身!





本次 HAC 健康聚活動將於 12/11-13 於迪卡儂內湖店、12/18-20 於迪卡儂台中南屯店、12/25-27 於迪卡儂鳳山店舉辦巡迴活動，現場闖關互動遊戲揪您週末一起來，多項超值活動好禮與您分享，歡迎民眾一同來迪卡儂活動門市動次動!

秉持守護家人健康的永信藥品 HAC，在今年冬天與您健康相聚在迪卡儂，快揪 您的家人朋友共同歡慶 HAC 13 週年慶。



更多活動詳情請洽 ：https://www.hac13th.com.tw/