全公司都叫便當！OL妹打開一看「菜色」愣：比三色豆可怕
全公司都叫便當！OL妹打開一看「菜色」愣：比三色豆可怕
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-17 06:34:01
常常公司行號到了中餐或晚餐時段都會共同訂「外送便當」，但偶爾有自己不喜歡吃的菜，也只能摸摸鼻子就算了，但近日，就有網友分享公司一起訂便當的經驗，沒想到打開之後整個看傻眼，貼文引發熱議。
原PO在「爆廢1公社」貼文指出「一名同事打開晚餐的便當，結果都懵了...」只見打開的便當盒中，是三格菜一格飯的餐盒，但仔細一看，三格的配菜全是滷蛋，加上沒有淋上任何醬汁的白飯，看完食慾大幅銳減。原PO表示「當時候打開誤以為公司叫的便當店又出包了，拿著這盒要請負責訂便當的大姐打去反應，結果是誤會一場，原來是有一個移工同事有事先交代說只要白飯+三顆滷蛋，這樣吃真的會飽嗎？好空虛的便當啊」。貼文一出，網友紛紛回應「老天鵝這什麼便當」、「這便當的菜色比三色豆還要可怕」、「感覺會噎死」、「這不會太乾嗎...好難吃的感覺」、「食慾真的都沒了」、「好乾喔.....想配飲料啊」、「哈哈哈！大概是月底或是月初就月光族的超省錢飽足感一餐吧」、「這菜色太恐怖了吧」、「菜色真的不好哈哈」。（編輯：張嘉哲）