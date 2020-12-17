支援台灣醫療用血 和泰汽車捐贈第 11 台捐血車

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calendar_today2020-12-17 20:25:02

支援台灣醫療用血 和泰汽車捐贈第 11 台捐血車
▲ 支援台灣醫療用血 和泰汽車捐贈第 11 台捐血車
和泰汽車長期致力於社會公益活動，因觀察到各地捐血中心有捐血車的需求，捐血車巡迴機動性高，募集台灣血液量超過一半以上，然而平均打造一台捐血車需花費約 650 萬元，造價昂貴。為了提供國人舒適優質的捐血環境，自 2011 年起，和泰汽車運用代理銷售的 HINO 大型車底盤，根據各地捐血中心的需求，搭載先進的採血設備打造捐血車，每年至少捐贈一台和泰號捐血車，2020 年捐贈給高雄捐血中心第 11 台和泰號捐血車，12 月 17 日於 Toyota 北高雄營業所正式啟用，未來將服務高雄、屏東地區的捐血人。
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和泰汽車黃南光董事長(左三)、和泰汽車劉松山本部長(右一)、血液基金會魏昇堂執行長(右三)、高雄捐血中心洪啟民主任(右二)、高都汽車余榮輝董事長(左二)、、高都汽車張家榕總經理(左一)於和泰11號捐血車剪綵啟用儀式合影。
和泰汽車黃南光董事長(左三)、和泰汽車劉松山本部長(右一)、血液基金會魏昇堂執行長(右三)、高雄捐血中心洪啟民主任(右二)、高都汽車余榮輝董事長(左二)、、高都汽車張家榕總經理(左一)於和泰11號捐血車剪綵啟用儀式合影。
和泰汽車捐贈的捐血車占全台捐血車數量約 16%，是台灣捐贈最多捐血車的企業，歷年來和泰號捐血車累計募血超過 112 萬袋，為台灣血液庫注入超過 2.8 億 c.c. 血量，平均每月服務全台上萬名捐血民眾，今年加入和泰 11 號捐血車後，預計每年可再擴大募集約 620 萬 c.c. 血量。
2020 年受疫情影響，血庫不時於低點徘徊，捐贈儀式當天，和泰汽車與經銷商高都汽車一同舉辦和泰號 11 號初登場捐血活動，號召百位同仁及車主一同挽袖捐血。自 2012 年以來，和泰汽車每年舉辦上百場「和泰汽車全國捐血月」活動，投入廣宣資源、人力和捐血贈品等，號召集團同仁、車主、一般民眾挽袖捐血，「和泰汽車全國捐血月」，累計舉辦超過 1,400 場捐血活動，超過 7 萬人踴躍捐血。

今年和泰汽車再次將和泰號捐血車駛入全台大專院校舉辦40場捐血活動，約3,500位學生響應捐血，活動期間還搭配鼓勵首捐者的廣宣活動，鼓勵學生首捐，活動首捐率高達17%。
今年和泰汽車再次將和泰號捐血車駛入全台大專院校舉辦40場捐血活動，約3,500位學生響應捐血，活動期間還搭配鼓勵首捐者的廣宣活動，鼓勵學生首捐，活動首捐率高達17%。
根據台灣血液基金會統計發現，台灣國民平均捐血率超過 7%，是世界捐血率第一的國家，但數據顯示年輕人捐血率卻逐年下降，去年 17 至 20 歲民眾的捐血率僅 10%，為近 20 年來新低。為協助提升年輕族群捐血率，今年和泰汽車再次將和泰號捐血車駛入全台大專院校舉辦 40 場捐血活動，成為首家與台灣血液基金會、大學攜手合作的企業，約 3,500 名學生響應捐血，活動期間還搭配鼓勵首捐者的廣宣活動，鼓勵學生首捐，活動首捐率高達 17%，讓更多年輕人了解捐血的意義，並培養捐血習慣。
和泰汽車長期積極投入公益活動，以捐贈捐血車與舉辦捐血活動落實社會企業責任，期盼有拋磚引玉的效果，未來有更多企業、大眾一起響應捐血公益活動，讓正向影響力擴散到台灣每個角落。
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