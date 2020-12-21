「惡棍特工」父愛大爆發！收服影迷：口罩下滿是淚水
記者翁新涵/綜合報導
calendar_today2020-12-21 08:00:00
說到德國硬漢影星，提爾史威格肯定榜上有名，之前他參與昆丁塔倫提諾執導的《惡棍特工》，以正義凜然的形像搭上不苟言笑的冷酷臉龐，完美詮釋冷血殺手雨果史提格這個角色，瞬間圈了一票粉絲。但這次他在新片《破處那件小事》，卻父愛大爆發，惹得影迷一把鼻涕一把眼淚。
同為人父的提爾史威格，在片中細膩演繹一位父親，在得知女兒罹患癌症後的忐忑不安與悲憤難過，完美收服觀眾的眼淚，更在蘇黎世電影節上，榮獲年度最具影響力影星獎，有影迷更表示：「感人熱淚、耳目一新！」、「口罩下滿是淚水」等，大獲好評。《破處那件小事》敘述正值二八年華的史黛菲，在畢業舞會上狂歡，她早已立定好完美的人生志向：成為警察；也滿心期待著巴黎畢業旅行，不僅如此，她還計畫要在浪漫之都，與男友法比一起完成那件神聖的事：「破處」，她的人生正蓄勢待發，準備迎向下一個美好的里程碑。
但沒想到，就在畢旅前的一次健康檢查，史黛菲被檢測出患有小細胞支氣管癌末期，醫師評估她最多只能撐到年底，一家人面臨這令人震驚的診斷，都感到無比悲傷，她的人生也即將畫下句點。