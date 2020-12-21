名家論壇》林瑋豐／江啟臣的預算提案，是認真還是笑話？

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之所以會提民進黨團的這項做法，就是想要對照國民黨主席江啟臣近日身陷的預算提案風暴，無論是針對加入CPTPP的預算提案減列和凍結各5百萬元，或是因為機密資料未符合公開透明原則而凍結潛艦國造10億元預算，江啟臣成為民進黨及綠營媒體的箭靶，原因很簡單，江啟臣提案時是立委身分，但實際上他又是領導這個國會最大在野黨的黨主席。
與民進黨團總召柯建銘只在最重要關頭出手不同，江啟臣當上黨主席之後，法律案照提、預算案照提，立委身分該做立委的分內工作沒錯，然而泱泱最大在野黨主席的身分，不可能在立法院就歸零或切割，江啟臣一面在立法院質詢要求檢討蔡政府加入CPTPP的成效，一面大砍相關經費，一面矢言願意支持國防自主，一面又以機密資料為由卡預算，從呈現出來的，恐怕是江啟臣自己沒思考清楚，他究竟只是要當個立委，還是要做個黨主席。
事實上，一般立委的提案，除非光怪陸離、極具爭議，否則不會上新聞，更何況是一個立委都在每年預算會期提出破百案的預算提案，大部分的提案在委員會和協商階段就會併案或抽出，很少單一預算提案遭到放大檢視。但一個最大在野黨的黨主席在立法院提了案，不可能輕易切割黨主席身分、更不可能把自己當做113席之1的立委提案，任何動作都具有宣示性質，這是為什麼民進黨團輪到柯建銘出手時，就是勢在必行的提案。
但是反觀江啟臣面對自己提案被檢視時，國民黨的因應策略卻是去拉民黨羅致政、趙天麟等個別立委的提案來訴求「他們也有刪預算」，其實拿黨主席對上立委，對民進黨而言確實不痛不癢，對國民黨而言也把主席地位做小了，江啟臣不可能只停留在江委員，不可能只有在每周三中常會上是江主席。
國民黨在野之後，預算提案衝量的情況嚴重，然而這些大量複製貼上、甚至過去曾用抄經文、抄書、抄憲法的低水準提案，最後總是都被包裹表決或協商併案，不知為了提案數字而寫的效果為何？
若筆者是國民黨幕僚，勢必建議江主席不必在委員會審查預算時，還像其他立委一樣提案，而是在黨團協商的第二階段提案時，才與總召林為洲提出代表黨團立場的提案，法律案更是如此。公民監督國會聯盟早就把黨團幹部獨立於一般立委的積分計算之外，對一個領導全黨的黨主席而言更有資格不去計較公督盟計分，而專心在如何率領這個最大在野黨，走出自己的路線，而不是老是反過來淪為執政黨及其他在野小黨的笑柄。
●作者：林瑋豐／獨立媒體人
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