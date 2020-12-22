影／製酒產學合作　黑米酒頭變身調酒與創意料理

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為增加農民收益，台灣華陀酒業公司成功開發具市場競爭力的「黑米酒」系列產品，餐旅管理學系張得峰老師也運用黑米酒頭入菜，示範「黑米酒麻油封鴨」、「花青素醉翁鮮蝦」兩道料理。
大葉大學校長梁卓中表示，此次更與華陀酒業合辦調酒比賽，提供大學生發揮創意與展現成果的舞台，為黑米酒頭帶來新風貌；今年推出新產品酒精濃度34％的黑米酒頭，特別與舉辦「2020華陀大葉盃校際調酒比賽」，推廣新的飲酒方式。
台灣華陀酒業公司總經理謝四卿指出，選用營養價值比白米更高的黑米當原料，黑米除了含有白米的澱粉、脂質、蛋白質外，還具有豐富的維生素C、D、花青素，以及高含量的微量元素鉀、鈣、鎂、磷，開發含有花青素的黑米酒。
烘焙暨飲料調製學士學位學程助理教授張立功認為，調酒比賽的評分項目包含技術難度、最後由陳指微同學的「烏蘇拉」脫穎而出，獲頒第一名，樓羿瑾同學的「藍色幻境」榮獲第二名，林芯羽同學的「椰香烈日」獲第三名。
調酒比賽第一名的烘焙學程大二生陳指微說，這次調出來的酒色，很像女巫的紫色皮膚配上大紅唇，因此取名為「烏蘇拉」。她用黑米酒頭當基酒，加上櫻桃糖漿、蔓越莓綜合果汁等，呈現漂亮的紫色，並配上紅櫻桃裝飾。
第二名的烘焙學程大二生樓羿瑾用黑米酒頭、伏特加、藍柑橘香甜酒、果糖、新鮮檸檬汁，調出藍色色調的「藍色幻境」。第三名的餐旅系大一生林芯羽則是以黑米酒頭、蘭姆酒、椰子香甜酒和柳橙汁，做出濃厚香氣的「椰香烈日」。
餐旅系助理教授謝惠珉說，黑米是糙米的一種，富含花青素，營養價值高，此次黑米酒頭入菜會選用鴨，是因為鴨肉屬於寒性食物，薑屬於熱性食物，兩種搭配在一起就是溫補，可避免過燥的問題。
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