冰箱出現「不明粉紅結晶」！他好奇上網求解 真相糗翻了
冰箱出現「不明粉紅結晶」！他好奇上網求解 真相糗翻了
編輯中心/綜合報導
2020-12-25 11:41:04
不少長輩因為過去生活較為艱辛，養成了節儉的美德，卻衍生出過期也不願意丟掉，導致整個冰箱都塞滿滿的情況發生。對此，就有網友發現冰箱裡，竟然出現奇怪的「粉色結晶」，根本不知道從何而來，沒想到內行網友一看就揭開真相，這也讓他相當尷尬。
原PO在《爆系知識家》表示，最近在清冰箱時，意外發現冰箱裡出現不明的「紅色粉末結晶」，聞起來的氣味難以形容，但並非食物的味道，而且遇水後會變得黏稠，這讓原PO忍不住上網求助「有人知道這是什麼東西嗎？」許多網友看到也開玩笑回應，「看起來像玫瑰鹽」、「健保卡拿出來磨就知道了」、「還是乾脆舔看看」、「難道是你家的魚飼料」、「不管是什麼，冰箱一定要定時整理清除，不然會像我家阿嬤一樣，最裡面堆積一層厚厚黑黑的史萊姆」、「不會是細菌結晶吧」、「重點是冰箱要清」、「冰箱的真的要清」。不過，內行網友都認為，那只是肉的血水乾掉變成粉末，「應該是之前冰的東西的液體乾掉後變色」、「看起來應該是肉類的血水」、「退冰的血水」、「之前放的東西流出的液體乾掉了而已，不用擔心」，原PO事後也尷尬補充回應，「應該就是血水退冰乾掉後的現象，因為之前雞肉退冰」。（編輯：許智超）