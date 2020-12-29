Toyota社長才剛抨擊電動車政策，在日本馬上推出微型電動車C + pod！！

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Toyota全新推出的雙座微型電動車C + pod，車身尺碼僅2,490 x 1,290 x 1,550mm，十分小巧，以都會與短程通勤使用為主要訴求，初期與企業等機關用戶合作，可用於拜訪客戶等公務使用，而Toyota本次除了推出新車，同步也推出了名為Toyota Green Charge全新電力供應服務，該項服務是與日本中部電力公司共同合作開發，在合作企業與機關中設置充電設備，以便車輛於點對點往來時充電，未來也會延伸至Toyota共享汽車服務，用以都會觀光與通勤使用。在此之前，Toyota i-Road已經以類似模式投入營運，目前在日本已有超過200個企業與地方政府合作夥伴。
強調都會使用的C + pod迴轉半徑僅3.9m，在狹窄巷弄也能穿梭自如，任何人都可以輕鬆駕駛，電池模組設置於座椅下方，馬達則設在後軸，將車內空間最大化，座艙寬度達1100mm可提供兩名成人並排乘坐，車內設以簡潔、現代化設計，以白色飾板裝飾的中控台上方設有數位液晶儀錶板，高規車型配有基本空調、電熱座椅等配備，行駛檔位則以按鈕方式設於中控台上，完全沒有太過豪華的配備。未達到輕量化效果，外觀鈑件使用塑料製成。
C + pod動力系統則是搭載一具可額定輸出功率2.6kW，最大輸出功率9.2Kw，最大扭力56Nm之電動馬達，搭配之鋰電池容量為51An，最大電壓為177.6V，總功率為9.06kWh，以200V電壓充電約5小時可充滿電，若以100V則須16小時，以WLTC模式測試，最大續航力為150公里，最高車速可達60km/h。C + pod除了可以隨車附的充電電纜於家中充電外，在取得BEV / PHEV充電服務會員資格後，亦可在全日本經銷商G-Station充電座充電〈約4,200個充電站〉，同時，全日本也有約10,800座標準充電站可充電，算是相當便利。
此外，與新式電動車相同，C + pod亦可作為臨時行動電源使用，可提供最高1,500W〈100 VAC〉電源，作為停電或天然災害發生後使用，可藉由車內靠近腿部的電源插座使用外，也可選配與車頭充電座連接的電源轉接器轉介作為外部電源插座，可提供約10小時的電力。
安全性部分，則配有六具氣囊、VSC電子動態穩定系統與含行人與單車偵測的前方碰撞警示煞車輔助系統等配備。車型編成方面，規劃高低規兩個車型，入門的X車型〈無空調、電熱椅等配備〉建議售價為165萬日圓，外觀僅提供維持塑料鈑件黑白原色之標準車色可選，高規的G車型基本建議售價為171.6萬日圓，除標準車色外，另有需加價27,500日圓可選擇五種雙采車色，以及須加價44,000日圓的三種三段雙色相搭之塗裝選項。