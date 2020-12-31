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巷仔內／強硬宣告萊豬自治條例無效　政院直球對決

記者鄭宏斌／特稿

2020-12-31 18:13:19

羅秉成
▲政務委員羅秉成宣告，各縣市政府反萊豬的地方自治條例無效，如果大家各行其事，會讓意者無所適從。（圖／行政院提供）
明天就是2021年元旦，蔡政府即將開放含萊克多巴胺的美豬、30月齡以上的美牛進口。為了解決各縣市政府紛紛提出地方自治條例以抵制美豬的困境，行政院今天下午大動作舉行臨時記者會，宣告地方自治條例無效，明天起，全國必須統一規範。《NOWnews今日新聞》追查，其實行政院早就有備而來，這段期間一直保持「食安標準要全國一致」的調性，認為地方自治條例與中央牴觸無效。只不過，一直等到2020年年末，仍有幾個縣市未將自治條例呈報行政院，眼見萊豬上路的日子在即，於是行政院決定在2020年的最後一天，強硬宣告萊豬政策必須全國一致，向唱反調的縣市政府展開一場正面的「直球對決」。
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這場萊豬大戰，藍綠已經打了4個月，戰場從行政院打到立法院，也從中央打到地方。萊豬不只攸關食安，同時也牽涉國際貿易，更關乎台美之間的外交關係，因此相當複雜。而蔡政府為了捍衛萊豬政策，立場一直踩得相當強硬。上週四、24日，立法院進行歷時一整天的「萊豬表決戰」，民進黨團強制規範「一致投票」，讓許多民進黨立委都承受很大壓力，後來仍有3人跑票，黨團更對他們祭出了停權3年的重罰處分。
在清理完立法院戰場之後，行政院就要著手解決各地政府提出自治條例反制萊豬的棘手問題。據了解，行政院立場一直沒變，就是認為國際貿易政策和食安公衛事項屬於中央權責，地方自治條例若牴觸中央政策，就是無效。對於各地動作頻頻，閣揆蘇貞昌也多次宣示，食安標準應全國一致。

根據一名參與萊豬政策的人士指出，過去這段期間，行政院一直都和地方政府溝通，希望彼此不要撕破臉，也多次呼籲，地方自治條例和中央政策牴觸，一定無效，希望地方政府可以不要提出或撤回，但看起來，許多地方議會都堅持要提出自治條例，最後還是擋不住。

該人士表示，食安標準必須要全國一致，不然每個縣市都訂定自己的標準的話，這樣會讓民眾和業者無所適從。

該人士也說，地方政府其實早就心知肚明，中央一定會宣告自治條例無效，所以早已準備聯合提出釋憲，中央也知道地方一定會這麼做。

據了解，今天這場記者會，爬梳了許多相關法條，指出在萊豬議題上，地方自治條例牴觸中央政策是無效的。對此，行政院其實已經悄悄進行了很長一段時間的幕僚作業，準備在適當時機提出。只不過，一直在等待各縣市政府呈報自治條例，如果全都報院，那行政院就會早一點舉行這場直球對決的記者會，只是行政院一直等到萊豬開放的前一天，還是有幾個縣市政府沒有把自治條例報院，在無法再拖的情況下，行政院只好選在今天，宣告萊豬的一致性規範。

在今天這場記者會上，掌控全場的發言人是政務委員羅秉成，他罕見地一連發表許多措辭強硬的言論，令外界印象深刻。例如，他批評各地提出的自治條例是「一個字：亂」，還警告地方政府「不要視中央為無物」，甚至還嗆說，希望地方政府不要為難基層公務員，因為違法的話，將會送懲戒。

具有深厚法律背景的羅秉成，一方面說之以理，爬梳各項條文，一一指出地方自治條例的不適法性；另一方面，又語帶威嚇，提醒地方政府不要為難基層公務員，否則將送懲戒，還說就算地方政府執意要對業者開罰，中央主管機關還是可以撤銷對業者的行政處分，大秀手上的棍子，目的就是希望地方政府乖乖聽話。

面對地方政府的反彈，羅秉成今天在發言時一臉嚴肅，直指如果中央不處理，地方各行其事、各自為政，就會亂，這是一個「嚴正的憲政問題」。羅秉成強烈捍衛中央政策，且言之鑿鑿，儼然成為蔡政府的新戰神。

據政院幕僚形容，羅秉成是人權律師出身，最專注的是人權議題。也是一個很有正義感的人，認為對就是對、錯就是錯，會捍衛法律立場，但如果法律有疏失，也會想辦法彌補修正。
由於國民黨已宣告延長萊豬戰線，力拚明年8月公投，讓萊豬由原本的國貿、食安議題，變成不折不扣的政治議題。國民黨拿萊豬當彈藥，民進黨也沒有退讓的空間，從立法院的表決戰，到中央宣告自治條例無效，再打到地方的釋憲戰，藍綠對決，仍不止息。

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