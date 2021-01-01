侯友宜視察無萊美食示範專區 掃QR Code可知產地來源
記者陳志仁/新北報導
2021-01-01 18:04:28
台灣從今(1)日起開放進口萊豬，為守護民眾的健康，新北市長侯友宜視察環球購物中心板橋車站「無萊美食示範專區」，並檢視業者食材登錄平台揭露、進貨來源及檢驗報告等資訊，透過清楚標示豬肉不含萊；此外，若業者標示與登錄不實，依法最高可處400萬元的罰鍰。
侯友宜指出，依據新北市食品安全衛生管理的自治條例，經公告業別的業者如使用進口豬肉原料，須進行萊克多巴胺檢驗，並將檢驗不含萊克多巴胺的資訊供消費者參考，如使用國產豬者，則須提供產地證明；環球購物中心板橋車站是「無萊美食示範專區」，除公告業別依規定標示「不含萊」資訊，其餘餐飲店家也響應，標示豬肉原產地及不含萊克多巴胺資訊。衛生局長陳潤秋說，食安自治條例第7及13條規定，從元月1日開始，9大業者中的西式連鎖速食業、20桌以上宴席餐廳、供應熱藏熟食的大賣場及連鎖超市、連鎖食品烘焙業、上市上櫃連鎖餐廳業者，今日起需執行；另連鎖早餐店、醫院美食街、百貨美食街、連鎖便利超商等4大類餐飲業者，預計今年上半年公告。
衛生局食品藥物管理科長楊舒秦表示，業者於新北市食材登錄平台揭露「豬肉及其豬肉原料原產地」、「是否含有萊克多巴胺」及「上傳相關檢驗報告或來源證明」等，並於營業處所公開揭露；未依規定登錄及標示者，經命其限期未改正者，依新北市食安自治條例，最重可處新台幣10萬元罰鍰，並得按次處罰。
楊舒秦解釋，雖行政院不核定新北食安自治條例中的萊克多巴胺零檢出，但今日仍派員到餐廳稽查並抽樣檢驗，若真的驗出萊劑，將以業者標示與登錄不實，依法可處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰；此外，民眾可在店家張貼的標示上掃描QR Code，就能清楚知道店內有使用豬肉的品項，也可知道肉品原產地的來源及檢驗合格報告。