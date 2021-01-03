花椰菜怎麼煮好吃？內行曝1招變超嫩　加「這物」秒去蟲

現代人為追求身體健康，通常會以多吃蔬菜水果來均衡自己的飲食，其中「花椰菜」也是不少人的最愛，不過也有女網友表示，每次外食時，總覺得自助餐煮的花椰菜特別嫩，但自己煮卻無法達到相同口感，於是求助網友，貼文一出，網友們也紛紛給出建議。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上發文，表示每次到自助餐用餐時，不知道為什麼自助餐的花椰菜都特別嫩，吃起來特別美味，可是買菜自己回家料理時，卻煮不出像自助餐店的「嫩」口感，因次在文末詢問「有人知道作法嗎」？

貼文一出，許多網友紛紛點出關鍵，就是「記得要削皮」，「記得削皮，雖然很麻煩但削皮後口感很棒」、「多削皮，和煮的時候多加一點水悶」、「一定要削皮，然後先川燙過再炒」、「應該是梗的部分皮削的比較乾淨」、「梗的硬殼要削掉一點」、「花椰菜要嫩要事先處理過，就跟地瓜葉一樣外面都有一層膜，那層膜要用刀慢慢撕掉，長輩都會說是吸（台語），翻成中文我也不知道怎麼翻」。



▲對於原PO的疑問，也有網友分享並發出自己處理花椰菜的照片。（圖／翻攝自《Dcard》） 不過也有許多網友歪樓表示，「我真的不敢吃花椰菜，不管家裡煮還是外面煮，每次都挖到肥肥的一堆蟲」、「小心有蟲蟲」、「自助餐的花椰菜蟲超多！有陰影永遠不會再去夾」、「上次只夾了一點點，之後吃的時候無意間發現上面有蟲，就開始展開找蟲之旅，發現了7隻蟲，有夠營養，從此不夾花椰菜」、「花椰菜很多蟲」。

而對於花椰菜有很多蟲該怎麼辦？其實只需要「1招」就能解決，台大醫院營養師陳乃嘉在《元氣網》就曾經分享，若想除掉花椰菜上面的蟲，只需要加入一般人家中都有的「麵粉」並搓揉，之後浸泡5分鐘就能將髒污、蟲卵去除，而加入「太白粉」則是可以去除農藥殘留。至於有些人會加鹽水、洗米水清洗，陳乃嘉澤表示因為稻米本身也會有農藥殘留問題，加上灰塵雜質，因此不建議；另外，鹽水則會調高水的滲透壓，反而讓農藥滲透入蔬果裡。（編輯：郭佩蓉）