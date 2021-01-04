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一帶一路成「雙面刃」？英媒：恐引爆中國海外債務危機

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-01-04 17:12:21

一帶一路
▲《金融時報》根據英美學術機構的數據分析，在各種因素衝擊下，快速膨脹的「一帶一路」可能會導致中國首個海外債務危機。（圖／美聯社／達志影像）
中國2013年起開始提倡「一帶一路」的經濟交通合作建設，至2020年11月中國與138個國家、31個國際組織，共簽署201份「一帶一路」合作文件，在開發中國家投入約1兆美元興建基礎建設，至去年1月，全世界2951個相關項目價值高達3.87兆美元。但曾被譽為全世界規模最大的開發計畫，在中國經濟成長放緩、美中衝突的圍堵、新型冠狀病毒（COVID-19）衝擊以及建設項目背後的隱憂逐漸浮現的因素影響下，外界擔憂「一帶一路」可能會成為中國海外債務危機。
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英國《金融時報》2020年12月報導分析，由中國國務院主管的「國家開發銀行」和「中國進出口銀行」的貸款2008年至2019年，中國銀行放款高達4620億美元，幾乎和世界銀行（World Bank）4670億美元的金額差不多，但2019年從2016年750億美元峰值剩下僅40億美元。近期的數據顯示，北京已經開始陷入與許多國家進行債務談判的泥沼，如果它沒有給予借款國家足夠的喘息空間，「一帶一路」將演變成中國的海外債務危機，因為不少參與「一帶一路」建設的國家，例如白俄羅斯、柬埔寨、肯亞等國都是信用評級級差的地區。2020年受到疫情影響全球經濟慘澹，這些原本體質孱弱的國家恐怕無力還債。
▲（圖／美聯社／達志影像）
▲中國銀行向開發中國家大量放款，並簽訂合約協助基礎建設，但不少國家無力還款，加上新型冠狀病毒疫情衝擊，英國媒體指「一帶一路」可能成為中國的海外債務危機。（圖／美聯社／達志影像）
報導指出，近年「一帶一路」開始受到各國的反彈，相關的醜聞和國家安全、地緣政治的爭議相繼傳出，迫使中國當局開始重新調整該戰略。智庫海外發展研究所（Overseas Development Institute）認為，中國銀行貸款額下降，代表北京意識到向低收入國家放貸的方式越來越不可行。「一帶一路」倡議的問題包括中國向財務不穩定的低收入國家提供貸款，但這些國家往往無力還債，以斯里蘭卡為例，2017年因為政府欠債，決定將南部深水大港漢班托塔港口「租借」給中國99年，增加南亞區域戰略平衡的變數，也讓國際社會警覺「一帶一路」糖衣下的毒藥。

《金融時報》續指，「一帶一路」倡議也缺乏項目的透明度以及社會環境影響研究，中國建設公司投入技術和人力後，或許加快了當地電力、水利建設的速度，但也等於是讓中國握有這些國家的重要命脈。《CNN》前年取得菲國會內部的報告，菲國議員表示，菲律賓國家電網公司（NGCP）2009年私有化後，中國國家電網公司卻控制了公司40％股權，且許多華為科技技術只有中國工程師能夠操作，議員警告「中國政府完全有能力關閉國家電力」。

中國「一帶一路」倡議的主要盟友巴基斯坦，近期指控中國企業浮報電力建設項目的成本數十億美元；馬來西亞幾個大型建設項目也陷入爭端。英國智庫漆咸樓（皇家國際事務研究所）研究員Yu Jie指出，過去中國利用金融資源擴大其政治影響力，但現在「一帶一路」惡名開始傳播，中國政府又無法提供項目透明性，以及對外國的滲透性震驚全球各國。

今年受到新冠疫情影響，全球經濟活動陷入困境，但中國商務部統計，今年前三季度，中國與沿線國家貿易進出口總額9634.2億美元，增速比全國整體水平高0.8個百分點，對「一帶一路」沿線國家非金融類直接投資達130.2億美元，同比增長29.7%，高出全國整體增速32.3個百分點；2020年1月至11月，中國對「一帶一路」沿線國家非金融類直接投資為159.6億美元，與同期比增長24.9%，占同期總額的16.8%，比上年提升3.9個百分點。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲因為「一帶一路」項目缺乏透明性，引起不少國家的疑慮，但對缺乏資金的開發中國家來說，是能夠快速帶動基礎建設的方式。（圖／美聯社／達志影像）
中國當局形容面對疫情的考驗，一帶一路倡議合作成果卻逆勢上揚，為各國對抗疫情、經濟民生起到重要作用，也深化國際合作推動全球經濟復甦。中國媒體報導，中歐鐵路成為新冠疫情中運送防疫、生活物資的「生命通道」，據統計至2020年11月初，中歐列車班次逾萬，運送量達92.7萬箱，較同期增長54%，並運送近800萬箱（總重6萬多噸）的醫療物資至歐洲21國。

從統計數據可見，一帶一路也在新冠疫情中配合防疫物資外交，中國透過交通建設向沿線國家援助2000多億個口罩、20億件防護服、8億份病毒檢測試劑盒。雖然中國媒體宣稱此次疫情透過一帶一路，深化沿線國家、地區的合作情感，但各國也意識到醫療物資依賴進口的問題，開始協助生產鏈移向國內。

外界觀察，各國已經不像以前將「一帶一路」當成發展的助力，項目受到的阻力增加，雖然目前中國政府採取相對溫和的態度，延後借款國家的支付利息，協商重新安排貸款時程，但北京也意識到一帶一路是把會傷及自身的「雙面刃」。

雖然中國內部的文件仍強調「一帶一路」所帶來的成果以及外交效應，但同時北京當局也試圖淡化其海外擴張的野心，在中國內部「一帶一路」的報導下往年相比頻率大幅下降。面對「一帶一路」可能造成的海外債務危機，2020年5月中國政治局會議提出「內外雙循環」政策，強調發展中國內部的市場。

▲（圖／Pxhere）
▲《金融時報》近日報導，數據顯示「一帶一路」相關的貸款下降，反映中國的戰略改向。（圖／翻攝自Pxhere）
 
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