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巷仔內／蘇貞昌穩坐閣揆　防疫老手是關鍵

記者鄭宏斌／特稿

2021-01-06 18:01:04

蘇貞昌
▲內閣改組風聲頻傳，行政院長蘇貞昌異動機會小，據了解，國際疫情再起，穩定防疫是關鍵。（資料照片／記者劉育辰攝）
2021年才剛開始，政壇又傳出內閣改組的風聲，各界再度關注上任閣揆已將近2年的蘇貞昌動向。儘管蔡蘇兩人近來增加互動頻率、破除不合傳言，但內閣改組的消息還是不時傳出。據了解，由於國際疫情再起，加上萊豬剛剛開放，這兩項因素成為蘇貞昌現在仍繼續擔任閣揆的關鍵，而內閣倘若改組，也只會是微小幅度的調整。
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蔡總統上任總統將近5年，任命3個閣揆，林全約1年3個月、賴清德約1年4個月、蘇貞昌即將屆滿2年，是在職時間最長的閣揆。而就在蘇貞昌的任內，國內外也發生最多事件，包括非洲豬瘟爆發、新冠肺炎大流行、同婚法案通過、萊豬開放進口等等，充滿挑戰與爭議。
去年底之所以傳出內閣改組的風聲，黨政人士認為，一開始疑似有境外勢力介入，首先中共官媒撰文批評蘇貞昌，接著國內有人呼應附和，更把過去蔡蘇不合的往事搬出來操作。不過，蔡英文總統並沒有要撤換蘇貞昌的意思，於是蔡蘇多次同台、互動頻頻，互相加油打氣，以行動破除傳聞。

由於照往例來看，內閣改組的時機點都會落在農曆年前後，再加上民進黨放眼2022選舉，現正面臨到布局時刻，各界格外關注內閣人事是否有所異動，這波討論恐怕不會立刻止息，而會一直持續到過年。

一名綠營人士私下透露，儘管蘇貞昌已經上任2年，不過現在看起來，蔡英文仍無撤換閣揆的動機。主因在於英國出現變異病毒株，國際又掀起一波新的疫情危機，此外，萊豬剛剛開放進口，政府後續的管理作為，才是安定民心的重頭戲。基於防疫需要老手、管理也需效率的理由，蔡英文仍然需要蘇貞昌。

綠營人士更坦言，講白一點，面對這麼多爭議，站在第一線的蘇貞昌成為擋箭牌，蔡英文更沒有換掉他的理由。讓蘇貞昌繼續頂在前頭，更能為蔡擋下不少砲火。

府院幕僚都認為，蘇貞昌帶領的行政效率很好，發揮「衝衝衝」的精神，確實推出很多不錯的政績，這是蔡英文信任他的原因。
綜合評估下來，蘇貞昌目前地位仍穩，不過，內閣人事不無可能進行調整，但就算調整，幅度也不大。至於國防部長嚴德發傳出異動風聲，國防、外交、國安體系屬於總統職掌，與行政體系脫鉤，不在蘇可調整的範圍之內。

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