巷仔內／蘇貞昌穩坐閣揆　防疫老手是關鍵

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去年底之所以傳出內閣改組的風聲，黨政人士認為，一開始疑似有境外勢力介入，首先中共官媒撰文批評蘇貞昌，接著國內有人呼應附和，更把過去蔡蘇不合的往事搬出來操作。不過，蔡英文總統並沒有要撤換蘇貞昌的意思，於是蔡蘇多次同台、互動頻頻，互相加油打氣，以行動破除傳聞。
由於照往例來看，內閣改組的時機點都會落在農曆年前後，再加上民進黨放眼2022選舉，現正面臨到布局時刻，各界格外關注內閣人事是否有所異動，這波討論恐怕不會立刻止息，而會一直持續到過年。
一名綠營人士私下透露，儘管蘇貞昌已經上任2年，不過現在看起來，蔡英文仍無撤換閣揆的動機。主因在於英國出現變異病毒株，國際又掀起一波新的疫情危機，此外，萊豬剛剛開放進口，政府後續的管理作為，才是安定民心的重頭戲。基於防疫需要老手、管理也需效率的理由，蔡英文仍然需要蘇貞昌。
綠營人士更坦言，講白一點，面對這麼多爭議，站在第一線的蘇貞昌成為擋箭牌，蔡英文更沒有換掉他的理由。讓蘇貞昌繼續頂在前頭，更能為蔡擋下不少砲火。
府院幕僚都認為，蘇貞昌帶領的行政效率很好，發揮「衝衝衝」的精神，確實推出很多不錯的政績，這是蔡英文信任他的原因。
綜合評估下來，蘇貞昌目前地位仍穩，不過，內閣人事不無可能進行調整，但就算調整，幅度也不大。至於國防部長嚴德發傳出異動風聲，國防、外交、國安體系屬於總統職掌，與行政體系脫鉤，不在蘇可調整的範圍之內。
內閣傳改組 國民黨團：蘇貞昌、陳吉仲最該下台