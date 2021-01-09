房市／陰雨綿綿也不怕！冬日衣物快乾秘訣公開
財經中心/綜合報導
2021-01-09 08:30:00
大雨小雨一直下，冬季的濕冷天氣是不是讓心情很鬱悶？尤其遇到衣服洗完後曬了好多天，卻依然潮濕的情況就更鬱卒了，有什麼方法能讓衣服趕快乾呢? 信義居家統整出讓冬天的衣物、鞋子快乾的方法，只要簡單的幾個步驟跟著做，再也不怕冬天衣服沒乾不能穿了。
下雨天或冬天洗完衣服後，建議脫水兩次，並可在第二次時加入吸水效果良好的乾浴巾一起脫水，就可減少衣物間隙的水氣，也能減少晾曬的天數，或是在曬衣時，將曬衣架折成凹字型撐開衣服、長袖衣物可以將袖子拉起掛在另一支衣架上、而帽T可使用另外一支衣架將帽子夾住，保持通風狀態，讓空氣得以進入衣服空隙，增加空氣對流就會更快乾。如果用了上述方法，剛收進來的衣服還有些濕氣怎麼辦？可以拿出紙袋+吹風機來製造簡易的烘乾機，讓衣服速乾，只要將未乾的衣物放入大紙袋中，將吹風機口套入紙袋內，再打開吹風機，並記得在紙袋要留個小縫隙，才能讓熱氣對流加速乾衣。而如果使鞋子濕掉的話，在晾曬球鞋時，可將鞋子套入不要的絲襪中打結，垂掛於衣桿上，可以有助於通風，或是在鞋子中塞入報紙也是除濕好方法，信義居家也建議若收納鞋子時，可將報紙平鋪於鞋櫃內再放置鞋子，並在鞋櫃擺放木炭除濕及小蘇打除臭，也可避免鞋子受潮，而且遇潮結塊的蘇打粉、使用過的木炭也不用丟棄，只要拿到外面讓陽光曝曬，就能循環使用，既環保又省錢。