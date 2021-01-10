便當被放三色豆！她一看「老闆藏驚喜」 網跪：這我可以
編輯中心/綜合報導
2021-01-10 17:38:54
現代人生活匆忙，其中便當和自助餐不僅菜色多元、口味多變，風格也相當多樣，成為不少外食族最愛的選擇之一。對此，就有女網友指出，自己買便當遇到了「三色豆的楷模」，菜色曝光後，隨即有不少老饕紛紛大讚直呼「這我可以！」
原PO於《Dcard》上發文，其於內文貼出一張便當照片，只見畫面中，除了放置在盒上的炸雞外，配菜格最左方為花椰菜，中間則為三色豆，但原PO仔細一看，發現原本是由玉米粒、豌豆、紅蘿蔔丁所組成的三色豆，其中的豌豆被替換成「毛豆」，驚喜菜色讓她興奮直喊「而且紅蘿蔔的比例超少，老闆懂民心讚讚讚」。貼文一曝光，就引來許多老饕大讚直呼，「豆類我只服毛豆」、「這種的我也可以！」、「毛豆超讚」、「毛豆很可以」、「毛豆讚」、「完全去掉胡蘿蔔的話，這個兩色豆我可以」、「豌豆真的是三色豆亂源」。但也有網友抱持不同看法，直言「只要是三色豆我都覺得是敷衍配菜」、「一樣噁，不行」、「我⋯還是不行，三色豆神奇的地方在於，分開好像還行，放一起卻讓人一言難盡，我至今還找不出其中的奧秘」、「還是難吃，這道菜該滅絕」。（編輯：陳雅雲）