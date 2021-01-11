▲ 征服全地形 267 萬就夠，全新 Land Rover Defender 110 雙動力、四款套件正式登台

全新世代 Land Rover Defender 首波導入 110車型，車系編成包含 3.0L I6 D250 柴油搭配 MHEV輕油電混合動力與 2.0L P300 HSE汽油動力兩款配置，同時提供 Explorer Pack探險家套件，Adventure Pack冒險套件，Country Pack鄉村套件與 Urban Pack都會套件共四款專屬套件選項。
回顧 2020年，Jaguar Land Rover Taiwan台灣捷豹路虎持續升級銷售服務網路並積極導入全新車款，創下超過 2,300輛在台銷售新高紀錄。全新 21 年式 Defender D250 SE 建議售價 267 萬起，Defender P300 HSE 建議售價 300 萬起，入主即享 0 負擔 6 年原廠保養專案，首波到港 P300 HSE 車款將自即日起陸續交車。
現代化設計重塑經典風格
Defender 運用現代化設計語彙重新演繹經典風格，車身外型包含獨特的圓形頭燈、高離地間隙、前後短懸設定、側開式尾門、外掛式備胎，以及從 Series II 便開始採用的「Barrel Side」桶形腰線等設計元素皆完整保留，延續 70 多年來的光榮歷史。
車室內裝則以耐用度與機能性為設計導向，同時融入諸多巧思，包含致敬經典的雙橫樑結構中控台與 Defender 徽飾鎂合金面板、散發粗曠風格的外露式鉚釘，以及耐磨織品內裝材質與防水橡膠地板等，建構極具個性化與識別度的硬派越野風格，並可依照個人需求提供標準 5 人座與 5+2 人座配置選項。
全地形性能
Defender 採用 Land Rover 最新開發的 D7x（x代表極限）平台，運用輕量化鋁製單體式結構打造 Land Rover 史上最堅固的車身，剛性超越傳統結構三倍，能夠承受最高強度極限測試程序，為完全獨立的電子氣壓式懸吊系統提供堅實基礎。精心設計的幾何結構，更具備進入角 38°、穿越角 28°、離去角 40°的絕佳越野優勢。
Defender 首波導入 110 D250 SE 柴油動力和 110 P300 HSE 汽油動力，其中 D250 SE 搭載 Ingenium 3.0L 六缸渦輪增壓柴油引擎，可輸出 249PS 最大馬力及 570Nm 最大扭力，同時結合 48V MHEV輕油電混合動力科技，能回收與儲存車輛行駛時損失的動能，藉此優化引擎運轉效能，讓動力發揮更平順並有效降低油耗；P300 HSE 則搭載 Ingenium 2.0L四缸渦輪增壓汽油引擎，具備 300PS 最大馬力和 400Nm 最大扭力。全車系標配 AWD恆時四輪傳動系統、雙速加力箱及中央限滑差速器，並可選配主動式後軸差速鎖。最大拖曳重量高達 3,500kg ，最高靜態車頂承重為 300kg，最高動態車頂承重則為 168kg。
次世代越野科技包含 Terrain Response 2 第二代全地形反應系統與 ClearSight底盤透視科技，更首度導入全地形反應系統個人化調整功能（Configurable Terrain Response），能讓駕駛進行更精確的全地形駕馭細節設定。世界頂尖的 900mm 涉水深度搭配全新 Wade Mode涉水模式，更能進一步優化車輛涉水性能。
Pivi Pro科技領航，資訊娛樂全方位整合
Defender 全新搭載 Jaguar Land Rover 集團最新世代 Pivi Pro資訊娛樂系統，採用 10 吋高畫質中央觸控顯示幕。簡約直覺的操作介面結合更快的反應速度，超過 90%的常用功能可在兩次觸控之間完成，讓駕駛者能更加專注於駕馭，藍牙連線功能並可同時支援兩組裝置，領先車壇的科技造詣，榮獲 2020 年歐洲 AutoBest 評委會 SMARTBEST 大獎評選。
Defender 全車系同時標配 12.3 吋全數位化 HD虛擬儀錶板，可完整顯示多媒體娛樂、駕駛輔助資訊、全螢幕 3D導航與電話等資訊，內建更加精密的中央處理器則提供流暢鮮明的圖形畫面；車內配置先進的 ClearSight電子後視鏡，當行李或後座乘客擋住視野時，能透過即時視訊顯示車後影像，確保駕駛能清楚掌握後方動態。
尖端科技配備與連線功能套件，更讓 Defender 成為 Land Rover新一代的革命性車款，功能強大的智慧互聯系統，採用 Jaguar Land Rover 最新開發的 EVA 2.0全新電子系統架構，擁有 3 大網域控制器，配置多達 85 組獨立處理器，具備強大的資訊處理功能，可同時處理 21,000 條車輛功能資訊與指令，為全地形反應系統提供重要的基礎。便利的 SOTA（Software-Over-The-Air）無線軟體更新功能，全車包含動力轉向、煞車、底盤和引擎等 16 項電腦模組可透過無線網路自行更新，無需往返保養廠，實現更為便捷、豐富和獨特的數位化使用體驗。
娛樂系統部分，Defender 全車系標配 Apple CarPlay 與 Android Auto 連線套件，可供車主隨時保持連線，輕鬆使用智慧型手機的導航、音樂與各項連線功能。英國鑑賞級 Meridian 音響系統亦為 Defender 全車系標配，分別於 D250 SE 與 P300 HSE 提供 400W 與 700W 功率配置。
榮獲 EURO NCAP 五星最高評比
Defender 結合最強悍的車體結構與尖端主被動安全防護科技，榮獲世界權威車輛安全認證機構 Euro NCAP 五星最高評等肯定。全車系標配先進的主被動安全防護系統，包含 360 度 3D 環景顯影系統與 360度停車輔助功能、ACC主動定速含車流排隊輔助功能、AEB自動煞車輔助系統、LKA車道維持輔助系統、BSA盲點偵測輔助系統、駕駛注意力監控系統、DSC循跡動態穩定控制系統、HDC 陡坡緩降控制與上坡起步輔助系統與TPMS胎壓偵測系統。
四款專屬套件搭配生活風格精品
Defender 提供四款專屬套件選項﹕包含適合重裝探險的 Explorer Pack探險家套件、享受戶外活動的Adventure Pack冒險套件，漫遊鄉野的 Country Pack鄉村套件與風格時尚的 Urban Pack都會套件。多元化的配件選項搭配一系列靈感源自 Defender，由 Land Rover 與英國高性能戶外服飾品牌 Musto 聯名發表的 Above and Beyond Collection 生活風格精品系列，將能讓 Defender 車主展現個人化風格。
|THE NEW LAND ROVER DEFENDER
|車型選擇
| 建議售價
|銷售方案
|THE NEW DEFENDER 110 D250 SE
|267萬元起
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全車系享0負擔6年原廠保養專案
|THE NEW DEFENDER 110 P300 SE
|300萬元起