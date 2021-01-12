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年菜難題再臨！她問「外帶年菜」好吃嗎　過來人吐真心話

編輯中心/綜合報導

2021-01-12 18:00:13

▲香蕉碼頭河邊宴會館外帶年菜推出「2020經典台菜餐廳」入選的佳餚。（圖／記者陳美嘉攝，2020.12.20）
▲又到了討論年菜菜單的時候，有網友詢問大家外帶年菜自行加熱真的會好吃嗎？引發熱議。（圖／記者陳美嘉攝，2020.12.20）
農曆春節即將到來，許多家庭已開始討論年菜菜單。而置辦年菜有時候甚至會成為飯桌糾紛的導火線，讓闔家團聚的喜事蒙上一層陰影。有位女網友就透露，公婆為了年菜的事情吵架，公公提議買外帶年菜，婆婆則認為不如直接上館子，她夾在中間左右為難。但也不禁好奇詢問，「冷凍的年菜加熱真的會好吃嗎？」引發討論，更釣出許多過來人分享經驗。
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有位女網友在PTT發文透露，每年過年都會跟婆婆討論年菜菜單，基本上就是佛跳牆跟烏魚子是固定班底，其他還包括紅燒蹄膀跟海鮮等等。不過今年原PO公公突然心血來潮，高呼在家裡吃膩了，想吃外面的。問公公到底要吃啥？公公就說在超商有看到外帶年菜，想要試試看。
結果婆婆不開心了，認為既然要吃外面的就直接去館子吃就好，「幹嘛吃冷的？」公公妙回「可以加熱阿」，讓原PO想笑又不敢笑，氣氛十分尷尬。原PO直言自己是比較站婆婆那邊，懷疑「冷凍的年菜加熱真的會好吃嗎？」但無論如何，省了自己煮的麻煩也還是很心動。於是請教大家有沒有什麼心得建議？

▲網友透露公婆因為對年菜的意見不同而吵架。（圖／翻攝自批踢踢）
▲網友透露公婆因為對年菜的意見不同而吵架。（圖／翻攝自批踢踢）
文章一出掀起熱議，許多網友紛紛留言回覆說，「年菜加熱和餐廳現場吃，我覺得差不了多少，年節餐廳都滿桌，內場拚出菜，不覺得品質會多細緻」、「冷凍年菜很看運氣...前幾年買了某美食節目的整桌年菜，結果超難吃」、「冷凍+1，方便cp值高」、「去外面吃+1，都要花錢了，幹嘛還要自己加熱和洗碗」、「其實外送的年菜也不錯，不輸到餐廳吃」、「冷凍年菜吃了幾次都覺得不優，方便而已」。

大家的意見有些分歧，不過也有內行網友指出，「選對店家」才是最關鍵的，「冷凍年菜OK啊，當天去餐廳拿也OK，選對店家就好」、「我們家每年都有訂，認真挑選都非常好吃！很推薦」。
另外更有網友就「年菜爭吵」這事提建議，「婆婆是面子掛不住啦，煮這麼多年突然這樣，會覺得廚藝被嫌棄」、「誰煮飯聽誰的準沒錯」、「年菜一定會吵的啊，我們家光是出去吃還家裡吃，吵翻天了」、「做兒女的也是為難」。（編輯：倪浩軒）
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