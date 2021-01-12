年菜難題再臨！她問「外帶年菜」好吃嗎　過來人吐真心話

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結果婆婆不開心了，認為既然要吃外面的就直接去館子吃就好，「幹嘛吃冷的？」公公妙回「可以加熱阿」，讓原PO想笑又不敢笑，氣氛十分尷尬。原PO直言自己是比較站婆婆那邊，懷疑「冷凍的年菜加熱真的會好吃嗎？」但無論如何，省了自己煮的麻煩也還是很心動。於是請教大家有沒有什麼心得建議？
文章一出掀起熱議，許多網友紛紛留言回覆說，「年菜加熱和餐廳現場吃，我覺得差不了多少，年節餐廳都滿桌，內場拚出菜，不覺得品質會多細緻」、「冷凍年菜很看運氣...前幾年買了某美食節目的整桌年菜，結果超難吃」、「冷凍+1，方便cp值高」、「去外面吃+1，都要花錢了，幹嘛還要自己加熱和洗碗」、「其實外送的年菜也不錯，不輸到餐廳吃」、「冷凍年菜吃了幾次都覺得不優，方便而已」。
大家的意見有些分歧，不過也有內行網友指出，「選對店家」才是最關鍵的，「冷凍年菜OK啊，當天去餐廳拿也OK，選對店家就好」、「我們家每年都有訂，認真挑選都非常好吃！很推薦」。
另外更有網友就「年菜爭吵」這事提建議，「婆婆是面子掛不住啦，煮這麼多年突然這樣，會覺得廚藝被嫌棄」、「誰煮飯聽誰的準沒錯」、「年菜一定會吵的啊，我們家光是出去吃還家裡吃，吵翻天了」、「做兒女的也是為難」。（編輯：倪浩軒）