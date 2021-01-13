學生妹秀「牛排盤上奇景」　網一看更揭童年回憶：好懷念

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「牛排盤上的第三者」的文章表示「吃完牛排發現全部豆豆都被我挑上去了」，更隨文附上圖片，從照片中可以看到，原PO吃完牛排後，鐵盤上只剩下一片「綠油油」的豌豆，原PO更突發奇想將它們「環繞排成一圈」，整齊的畫面不但超療癒，更讓大量的網友看完後紛紛回想起了童年的回憶，直言「好懷念」，原PO最後也說「有誰也是一樣討厭豌豆的舉個手」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「這是在玩祖瑪嗎」、「排周圍一圈也太可愛了」、「圍一圈讓我好想丟一顆把它全部消光！」、「很像有個蟾蜍射球的遊戲」、「射一個全部消滅」、「這樣好療癒」、「排這樣好療癒」、「每次都覺得為什麼牛排盤上會出現這種東西，不可原諒」、「祖瑪超好玩」。
事實上，《祖瑪》（Zuma）是PopCap Games推出的遊戲之一，於2003年首度亮相。在遊戲中，會有一串有多種顏色的彩色珠，沿著軌道前往骷髏口中。玩家需控制中央青蛙的方向，把口中的彩色珠射出，阻止珠串進入骷髏口。當玩家把珠射向軌道珠串使三顆或以上的同顏色珠連在一起時，便使這串同顏色珠消失。遊戲設故事模式及漸進難度模式，難度越高，珠的顏色會更多，軌道也會更不利玩家清除顏色珠。在故事模式中，當玩家達到一定分數時，便不會再有新的顏色珠沿軌道出現。在玩家把所有軌道上的珠消去後，便可進入下一關。（編輯：王柏文）