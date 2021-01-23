巷仔內／從學生制服解禁看保守的教育體系

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根據人本教育基金會2019年的調查數據，仍有89.1%國中生、80.9%高中生、89.6%高職生遭學校檢查服儀且會處罰，顯示仍有許多學校將教育部函文視為耳邊風，執行違法的服儀規定懲處。
更有教師在蘇揆發文後受訪表示，蘇貞昌的圖文將教師視為必須受規訓、被矯治的人，是不尊重教師專業，認為不管理學生服儀可能牽動的校園安全、社會化等問題，蘇貞昌以上對下的發言好像傷害到廣大教師的情感，但反彈教師似乎還未自覺自己才是不守政府規定、不社會化的保守派。
教育部作為台灣教育體系的最高主管單位，自然有權要求學校遵守規範，教師則忽略了自己平時對學生的服儀規定懲處，也正包含著上對下的絕對權力關係，如今卻反咬政府一口稱「只准州官點燈，不准百姓放火」，但恐怕校園教師對於教育部的規範、行政命令不予理會才是最不符合社會化的行為。
制服可以作為特定群體的認同象徵，不過從國際上看來也並非必要，許多歐美國家早已沒有制服，而政治大學附屬高級中學從創校至今也沒有制服，但顯然也未見其有校園安全、社會化等問題，部分教師應停止假規範之名行威權之實，害怕教育、管理學生的方式隨著社會觀念改變，不以學生多元適性教育為考量，僅以統一的軍事化標準威逼，恐怕才是台灣教育體系遲遲無法進步的最大隱憂。
對於很多離開學生時代的社會人士來說，制服的確是學生時代的回憶之一，但學生對於學校的認同應來自於教學發展的獨特性與校園風氣，而非來自於制服本身，教師要思考的是如何讓每個學生適性揚才，讓所學得以致用，而非每天尋思學校應如何管理學生的服裝。