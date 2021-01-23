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巷仔內／從學生制服解禁看保守的教育體系

記者黃仁杰／特稿

2021-01-23 19:07:36

員林國小祖孫共學趣
▲近期因為低溫頻襲，校園服儀的問題再度浮上檯面。（示意圖／NOWnews資料照）
教育部在去（2020）年修訂《訂定學生服裝儀容規定之原則》，明定學校不應限制學生增添包含外套、手套、圍巾、帽子等制服外禦寒衣物，國教署在去年8月也發函各校周知，近期因為低溫頻襲，照理來說學校不應再限制學生增添校外衣物，然而許多學校置之不理，在行政院長蘇貞昌近日發文重申學生應「安心保暖」後，引發教師反彈，指稱政府不尊重教師專業、與教師對立，但校方、教師卻不曾檢討自己違規在先。
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台灣的校園服儀規定其實不斷放寬，早在2005年教育部就廢除公私立高中職髮禁，而2016年教育部也公告《學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項》修正規定，明定「學校不得將學生服裝儀容規定作為處罰依據」，更在去年再修訂，各校不准禁止學生增添禦寒衣物，但教育部的規定顯然無法有效管理校方。
根據人本教育基金會2019年的調查數據，仍有89.1%國中生、80.9%高中生、89.6%高職生遭學校檢查服儀且會處罰，顯示仍有許多學校將教育部函文視為耳邊風，執行違法的服儀規定懲處。

▲行政院長蘇貞昌昨（19）日發文重申學生應「安心保暖」後，引發教師反彈。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）
▲行政院長蘇貞昌昨（19）日發文重申學生應「安心保暖」後，引發教師反彈。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）
更有教師在蘇揆發文後受訪表示，蘇貞昌的圖文將教師視為必須受規訓、被矯治的人，是不尊重教師專業，認為不管理學生服儀可能牽動的校園安全、社會化等問題，蘇貞昌以上對下的發言好像傷害到廣大教師的情感，但反彈教師似乎還未自覺自己才是不守政府規定、不社會化的保守派。

教育部作為台灣教育體系的最高主管單位，自然有權要求學校遵守規範，教師則忽略了自己平時對學生的服儀規定懲處，也正包含著上對下的絕對權力關係，如今卻反咬政府一口稱「只准州官點燈，不准百姓放火」，但恐怕校園教師對於教育部的規範、行政命令不予理會才是最不符合社會化的行為。

制服可以作為特定群體的認同象徵，不過從國際上看來也並非必要，許多歐美國家早已沒有制服，而政治大學附屬高級中學從創校至今也沒有制服，但顯然也未見其有校園安全、社會化等問題，部分教師應停止假規範之名行威權之實，害怕教育、管理學生的方式隨著社會觀念改變，不以學生多元適性教育為考量，僅以統一的軍事化標準威逼，恐怕才是台灣教育體系遲遲無法進步的最大隱憂。
對於很多離開學生時代的社會人士來說，制服的確是學生時代的回憶之一，但學生對於學校的認同應來自於教學發展的獨特性與校園風氣，而非來自於制服本身，教師要思考的是如何讓每個學生適性揚才，讓所學得以致用，而非每天尋思學校應如何管理學生的服裝。
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