影／90公斤男挑戰「一日一餐」 實測一個月揭驚人成果
影像中心/綜合報導
2021-01-24 18:00:00
近幾年間歇性斷食及減醣飲食日益盛行，尤其到了冬天，出門運動的動力大大下降，許多人會單靠著飲食控制來維持健康、體重。Youtube頻道「油條兄弟」成員迪哥體重重達90幾公斤，這次他與團員打賭，若能成功完成為期一個月的「一日一餐」挑戰，並成功瘦下5公斤以上，獎金3萬塊外加跳海懲罰！實測結果卻讓網友都傻眼了？
Youtube頻道「油條兄弟」成員小寶，看見迪哥一到了冬天不忌口，體重直直飆升，便和他打賭若是能成功挑戰一日一餐並維持一個月，以及成功瘦下5公斤以上，就給他3萬元外加跳海，迪哥也一口答應了。過程中可以看見「一日一餐」的迪哥看起來相當沒有精神，且晚上常常會因為太餓而睡不好，運動時還會容易沒有力氣，從影片就可以知道「飲食不均衡」的副作用相當大。 直到影片尾聲，驗證一個月實驗結果，原本92公斤的迪哥不減反增，體重升到94公斤，迪哥才坦言「一日一餐」真的很難，太餓的結果下就是容易「報復性進食」，再多的運動都沒有用。眾人看見結果也紛紛傻眼覺得被整，底下網友留言也笑稱：「一天一餐真的太難啦！」、「哈哈結果是真的很難」。影片中他們也強調「減肥還是需要均衡飲食，搭配適當運動，才能成功又健康的瘦身！」（助理編輯：闕靖潔 ）