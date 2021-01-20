KIMIKO曬照遭嫌「腳趾好醜」　高EQ回覆被推爆了

「舞蹈女神」KIMIKO（林睿君）習舞多年，因而維持前凸後翹好身材，她昨（19日）在臉書上傳一張量體重的照片，有網友把焦點放在她露出的10根腳趾，直呼：「好醜！」對此，KIMIKO也親自回應。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ××▲41歲KIMIKO保養得宜。（圖／KIMIKO臉書）×▲41歲KIMIKO保養得宜。（圖／KIMIKO臉書）照片中，KIMIKO站在體重器上，數字顯示52公斤，她驚呼：「這些年以來最低的一次！」似乎很滿意現在的身材，網友羨慕地說：「老師太瘦了」、「夢寐以求的體重」、「我以為老師只有四開頭呢」，有人則虧她沒有被老公王家玄餵飽。有趣的是，不少網友對KIMIKO的腳趾頗感興趣，「老師左腳拇趾外翻有點嚴重」、「原來老師的第二腳趾也很長」，其中有網友揶揄：「怎麼很皺的腳趾」、「哈！我只看到好醜的腳趾」，對於被說腳趾不好看，KIMIKO和氣地回：「這可是芭蕾舞者的勳章呢！」KIMIKO高情商的反應引來超過百人點讚，眾人紛紛讚賞：「好棒的勳章」、「我也有勳章」、「一直很佩服學芭蕾的人！」（編輯：楊穎軒）×▲KIMIKO公開體重數字，腳趾反倒成為亮點。（圖／KIMIKO臉書）×▲KIMIKO公開體重數字，腳趾反倒成為亮點。（圖／KIMIKO臉書）▲KIMIKO與網友對話。（圖／KIMIKO臉書）×▲KIMIKO與網友對話。（圖／KIMIKO臉書）越南林志玲洋裝「胸口、側邊全是洞」 粉絲驚：人間尤物「I級艷后」發閨密合照 網一看羞爆：漫畫才有的畫面第一代女神捲入「上流戰爭」 熱吻男星摸屁股被老公抓到