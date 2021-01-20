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KIMIKO曬照遭嫌「腳趾好醜」　高EQ回覆被推爆了

娛樂中心／綜合報導

2021-01-20 09:36:54｜2021-01-20 09:45:31

▲KIMIKO遭嫌腳趾很醜，本人回覆被讚情商高。（圖／KIMIKO臉書）
▲KIMIKO遭嫌腳趾很醜，本人回覆被讚情商高。（圖／KIMIKO臉書）
「舞蹈女神」KIMIKO（林睿君）習舞多年，因而維持前凸後翹好身材，她昨（19日）在臉書上傳一張量體重的照片，有網友把焦點放在她露出的10根腳趾，直呼：「好醜！」對此，KIMIKO也親自回應。
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▲▼41歲KIMIKO保養得宜。（圖／KIMIKO臉書）
▲KIMIKO情定大學教授王家玄常。（圖／KIMIK臉書）
▲▼41歲KIMIKO保養得宜。（圖／KIMIKO臉書）
▲41歲KIMIKO保養得宜。（圖／KIMIKO臉書）
照片中，KIMIKO站在體重器上，數字顯示52公斤，她驚呼：「這些年以來最低的一次！」似乎很滿意現在的身材，網友羨慕地說：「老師太瘦了」、「夢寐以求的體重」、「我以為老師只有四開頭呢」，有人則虧她沒有被老公王家玄餵飽。
有趣的是，不少網友對KIMIKO的腳趾頗感興趣，「老師左腳拇趾外翻有點嚴重」、「原來老師的第二腳趾也很長」，其中有網友揶揄：「怎麼很皺的腳趾」、「哈！我只看到好醜的腳趾」，對於被說腳趾不好看，KIMIKO和氣地回：「這可是芭蕾舞者的勳章呢！」

KIMIKO高情商的反應引來超過百人點讚，眾人紛紛讚賞：「好棒的勳章」、「我也有勳章」、「一直很佩服學芭蕾的人！」（編輯：楊穎軒）
▲KIMIKO公開體重數字，腳趾反倒成為亮點。（圖／KIMIKO臉書）
▲KIMIKO公開體重數字，腳趾反倒成為亮點。（圖／KIMIKO臉書）
▲KIMIKO公開體重數字，腳趾反倒成為亮點。（圖／KIMIKO臉書）
▲KIMIKO與網友對話。（圖／KIMIKO臉書）
▲KIMIKO與網友對話。（圖／KIMIKO臉書）
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