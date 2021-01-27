中式大餅口味誰是冠軍？老饕激推「2內餡」：烤過更好吃

中式大表是不少新人結婚會在婚禮上發送喜餅來分享喜氣的伴手禮，而過年期間拜年也會有許多贈送傳統大餅當作伴手禮的習俗，近日就有網友好奇在中式喜餅中哪種口味才是眾人心目中的冠軍，文章吸引不少人分享心得也引起網友熱議。

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這位網友在網路論壇 PTT WomenTalk 板上表示自己發現上禮拜參加婚禮拿到的喜餅已經吃的一乾二淨，只剩下「滷肉大餅」的口味因為沒有人想吃，還維持全新未拆封的狀態，她提到這類中式大餅內有麻糬或綠豆沙等偏甜的口味都較受人喜愛，「不過有鹹餡蛋黃、滷肉的好像比較正宗」，這就讓她相當好奇眾人「喜歡吃甜的還是鹹的大餅呢？」。

▲網友好奇哪種口味的中式大餅較受歡迎。（圖／翻攝自ＰＴＴ）

此篇文章一出，立刻引起大批網友熱烈討論，事實上各種口味的中式大餅都各有愛好者，許多喜歡偏甜口味的網友就表示「甜的！加麻糬超級讚」、「甜的！ 不要有蛋黃，有麻糬更棒」、「純甜的，討厭有肉+1」、「甜的，沒蛋黃最好，一直沒有看過純紅豆沙的」。

不過也有支持口味偏鹹的網友就直言「只吃鹹的，覺得甜的是邪魔歪道」、「鹹的，甜太膩了」、「鹹的，芝麻蛋黃超好吃！」、「鹹蛋黃才是靈魂」、「鹹蛋黃+肉鬆 這組合很讚」、「鹹蛋黃尬肉鬆！好吃死啦」，此外也有老饕也揭曉獨門吃法「京饌玉露或雙合Q餅，尤其烤箱烤一下，超好吃」、「屏東有間鳳梨酥大餅上面還有一層海綿蛋糕，有夠好吃！」。

綜合網友所述，許多支持口味偏甜的網友最喜歡的口味是「甜的紅豆麻糬」，而嗜鹹的網友則強調中式大餅要有肉鬆或鹹蛋黃，另外也有不少網友也愛兩者參雜的鹹甜口感，不過美食當前還是得注意熱量，以免吃過多導致「幸福肥」。（編輯：楊智傑）