男客怒留負評「生蠔比我蛋蛋小」！燒烤店老闆揭真實原因

許多老饕喜愛吃海產，不過有不少食材都會有特定的產季，因此品質無法完全保證。對此，一名燒烤業者就無奈透露，自己的店裡有提供「生蠔吃到飽」，但生蠔不可能一年四季都碩大肥美，他也曝光其中原因，可是仍然有客人不但不體諒，還直接留負評，甚至嗆「生蠔的肉比我的蛋蛋還小是怎樣」，讓老闆超無奈。

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該名自稱是燒烤業者的網友在臉書社團《爆廢公社二館》無奈發文，表示身為一個提供「生蠔吃到飽」的燒烤業者，每年只要到這時候，總是會有客人到Google評論留負評，但往年他都會耐心地跟客人解釋其中原因。

▲一名網友在臉書社團《爆廢公社二館》無奈發文。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）

▲客人直接留負評「生蠔比我蛋蛋小」，讓老闆好無奈。（示意圖／取自 pixabay ）

貼文一出，引起熱議，「我懂，我也是賣蚵的」、「今天特別慘都長不太大！」、「長知識了」；也有內行網友表示，「蚵仔夏天肥、冬天瘦；蛤蜊夏天瘦、冬天肥」、「天氣會影響蚵仔的大小（這是家裡養蚵的同事說的），夏天遇到颱風也會變瘦」、「會建議這個季節不要提供生蚵，太浪費美好的食物了」。（編輯：郭佩蓉）