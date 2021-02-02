現在沒人看農民曆了？「隱藏功能」被抖出：每年一定要翻
編輯中心/綜合報導
2021-02-02 18:50:27
家家戶戶都會有一本農民曆，其主要內容包含每日吉凶、時令節氣等，甚至還會附上食物相剋表，供民眾查看。不過，就有網友好奇「2021年了還有人在看農民曆嗎？」對此，就引來許多行家曝光農民曆的隱藏功能。
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示最近準備要過年了，但她就突然想起小時候拜拜時，長輩都會看農民曆，「也記得有些背面會畫哪兩種食物不能一起吃，好像有印象螃蟹跟柿子不能一起」。這就讓她好奇發問「現在2021年了還有人在看農民曆嗎？如果有的話都去哪邊拿？」問題一曝光後，立馬引來許多網友討論，「平常不會去翻，快要放假了才來看」、「滿好看的，尤其是生肖那區」、「會啊，而且還會看一下節氣」、「雖然現在很現代化，但我發現年輕人還是會在冬至和元宵立冬就去進補」、「日曆上也有，身邊還是會有長輩會看，同輩的也不少」、「會啊，每年都有發，多少會看一下」。其中就有網友指出，許多人都會透過農民曆「擇吉」，不管是在嫁娶、建築或升官赴任，都可以藉此挑選好日子進行，「看日子，翻時辰時還是會用到，鄉下農會區公所很愛」「會阿！會看一下自己生肖的運勢」、「有啊！買股票進出都要看農民曆」、「2021年都有人在看星座，為何不看農民曆？」「挑結婚日期的時候有看」。此外每種節慶也透過農民曆查詢，「不看怎麼知道哪時放中秋、端午跟過年！？每年一定要翻」、「三節，冬至，尾牙，開工，吉日」、「會啊，而且還會看一下節氣」、「不然怎麼知道三節啦」、「不看我怎麼知道什麼時候要過年」；另外還有行家透露，「傳統劇團、和廟宇相關產業還是看農民曆吃飯啊」、「還是會看阿！廟應該都有」。（編輯：陳雅雲）