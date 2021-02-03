搭高鐵才是王道？男驚「台鐵到底怎活」 乘客抖2神優勢
編輯中心/綜合報導
2021-02-03 10:51:48
台灣的大眾運輸工具發展日益完善，除了老字號台鐵、客運以外，還有超快速的高鐵等等，因各有優缺點，每個人選擇往返城市的交通工具也不同。近日，就有網友討論「台鐵到底怎麼活下來的啊？」貼文引發廣大迴響。
原PO在PTT貼文指出「自從高鐵開始普及之後，真的都沒碰過台鐵，但是經過火車站時還是看到人來人往的，論速度也沒比較快，還是很多人搭台鐵返鄉？是真的不知道為什麼台鐵還是能力敵高鐵耶，有八卦嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「光是便當就贏好幾條街了」、「論便當資質，高鐵還算菜鳥而已」、「便當啊，搭個火車還能有好吃的便當，一年賣幾億個不是賣假的」、「基本上買便當的人都是坐長途車的，高鐵便當算是輸慘」、「台鐵便當不用百元，高鐵100元，當然還是能生存」、「便當絕對沒錯，算本業加上副業運輸XD」。不過，有網友也表示「台鐵的分站比較細，適合短程，長程的話轉去高鐵的也不少人了啦」、「北漂族以前都搭台鐵，現在都改高鐵了，短距離比較適合台鐵，分站比較細，但是遠程比如說北高，就是搭高鐵了，不然屁股會爛掉」。而雖然過往台鐵便當會有許多人買上車吃或者在車上購買，但現在配合中央防疫，台鐵也表示，從2月1日開始全面暫停各列車上（觀光列車除外）台鐵便當、推車飲料、食品及普悠瑪列車上自動販賣機等各項販售服務；而根據疫情中心公告，台鐵車上也是不能飲食的，違規者最高可開罰15000元，乘客要特別注意。（編輯：張嘉哲）
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