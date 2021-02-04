三叉神經痛十多年　靜脈營養終緩解

48歲王女士，十多年前開始出現臉部麻痛，就醫診斷是三叉神經痛，當中反反覆覆發作，也服用很多藥物，但一直沒有得到很好的控制。後經友人介紹至長安醫院神經內科就診，評估確診是三叉神經痛。因患者服用多重藥物，出現嗜睡、頭昏腦脹、記性變差等副作用，她不想要做侵入性治療，因此建議搭配靜脈營養注射，並調整藥物，經一個多月的治療，疼痛指數從九、十分降到三分，藥物副作用也明顯改善，重拾生活品質。

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王女士說，十多年前剛開始發作時，原本以為是牙齒痛，很像閃電觸電一樣，一陣一陣刺痛，後來頻率愈來愈多，就醫確診是三叉神經痛。但看過很多醫師、藥愈吃愈多，卻沒有什麼改善，且近來疼痛加劇，疼到沒辦法洗臉、摸臉。原本有些灰心，幸好朋友推薦來到長安醫院，調整藥物以及接受一至二週1次的靜脈營養治療，現在不僅可以擦臉，洗頭髮也不會痛，真的很開心。

神經內科醫師陳惠萱表示，三叉神經是支配臉部最重要的感覺神經，三叉神經痛是一種在臉部三叉神經分布區域，出現的反覆發作的陣發性劇痛。好發於40歲以上成年人，並以女性略多，且隨著年紀增加，發作頻率也會增加。造成三叉神經痛的病因很多，像是神經在腦幹根部被血管壓迫造成，其他病因如腫瘤壓迫、多發性硬化症、疱疹病毒等，都會造成三叉神經的病變，而改變三叉神經對於觸覺訊號的傳遞，將正常的觸覺，溫度等感覺訊號，放大為痛覺訊號，繼而引發三叉神經痛的症狀。

陳惠萱醫師說，治療上會先以藥物控制疼痛，若對藥物反應不佳，會考慮轉介外科或疼痛科評估是否做侵入性治療，如神經阻斷術、血管減壓手術、加馬刀等等。若病人不想接受比較侵入性的治療，或藥物反應不佳、產生較嚴重副作用時，則建議可搭配輔助治療，如針灸、物理治療，或是注射靜脈營養，有機會幫助患者緩解疼痛狀況。呼籲有三叉神經痛問題的民眾，要到醫院做詳細檢查，排除腦部方面疾病，醫師會給予病人做最適合的治療建議，幫助患者減輕疼痛，提升生活品質。