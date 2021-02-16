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過年身形「不走鐘」　營養師5大原則一定要聽

記者劉雅文/台北報導

2021-02-16 20:00:00

▲「如何爽吃零食又不用擔心會減肥失敗」的絕招，讓眾多網友看了大呼「終於有更多元的食物可以選擇了」。（圖／shutterstock）
▲春節期間大魚大肉的飲食，可能會讓體重急速上升，營養師列五大原則讓大家保持好體態。（圖／shutterstock）
過年無法控制美食當前的誘惑，但又怕年後身材走樣，體重直接失控？營養師提醒，在食材的選擇上，一定要特別注意，千萬不要吃太多加工食品，也要注意料理的方式，以及均衡飲食。
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新光醫院營養師許為捷，就特別提醒民眾，只要遵循幾大原則，就可以維持身材不走鐘，像是避開加工製品，像是甜不辣、魚餃、貢丸等，高油脂、高鹽份的加工食品，因為吃太多會造成身體多餘的負，另外，也別添加過多的辣椒，因為過年期間腸胃負擔大，如果食用過度刺激胃壁的食材，容易引起腸胃炎。
甚至料理的方式也會影響熱量，烹調方式清蒸最好，因為使用的油脂量最少，其次燉與煮也是不錯的選擇，除了油炸物少吃之外，羹湯也是隱形的油脂吸附器，還有糖醋也富含相當多的澱粉，甚至對於重口味的民眾，許為捷特別提醒，調味如果高鹽又高糖，這兩者吃太多會讓身體難以排出水分，多餘的水分聚積在組織之間形成水腫，也會讓體重急速增加。許為捷還建議，民眾可以自製沾醬，以醬油加上白醋或果醋，再配上香菜、蔥花或新鮮辣椒，就是清爽脂肪又低鹽的沾醬，甚至可加一些蒜泥，增強免疫力，但市售沙茶醬油脂高鹽度也高，沾取時還是要愈少愈好，當心吃得太鹹使血壓上升。
但是追求飽足感還是很重要，營養師建議民眾不要忘記遵從「蔬果彩虹579」，12歲以內的兒童建議每日蔬菜3份、水果2份；女性則是蔬菜4份、水果3分；男性則是可以吃到蔬菜5份、水果4份。
另外，食材購買上也建議，購買密封完整包裝的乾貨食品時，要先確認包裝外觀是否破損，並注意產品上要有明確標示內容物名稱、有效日期、廠商名稱、地址，以及原產地、營養標示等資訊，還要留意有效期限，一些外觀過於鮮豔或白皙食材、並具有刺鼻、酸臭、腐敗味或芳香氣味強烈的食品，都不建議選用。
最後，也是最重要的，就是建議民眾還是維持每週至少2.5小時以上的有氧運動或1.25小時以上的高強度運動，營養師提到，如果你只控制飲食（一般會導致基礎代謝下降，能量消耗減少），不增加運動的話減肥效果會不夠理想；和單純節食相比，控制飲食加上增加運動，不但可以獲得更好減重效果，還可以在很大程度上避免肌肉流失。
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