春節不加價！五星飯店快閃促銷　住宿送樂園門票2千有找

國泰飯店觀光事業旗下慕軒、和逸飯店，即日起至2月9日止推出走春快閃住房專案，凡加入飯店免費會員，慕軒飯店雙人住宿每房每晚2,888元起，和逸飯店·台北民生館、忠孝館每晚1,999元起，COZZI Blu和逸飯店·桃園館每晚3,999元起，春節期間入住免加價，專案均含隔日自助式早餐，再加碼贈送巧虎夢想樂園親子套票ㄧ組，持套票即可入場大人、小孩各一名。台北飯店更可搭配使用台北加碼GO補助，住宿現折千元，房價均須另加10%服務費及5%稅金。若想去郊外走走，宜蘭傳藝老爺行旅，地處冬山河畔且占地3.5公頃，怡人的戶外空間與廣大草坪，旅宿區錯落在閩南庭園的6處建築群之中，各有獨立出入口及冷暖空調，與一般大樓式飯店大不相同，即日起推出一泊一食「好𨑨迌」住房專案，精緻客房每房4,300元起，再送好禮兌換券，可兌換冬山河內河道船旅遊船體驗，欣賞傳藝園區河上風景，14天前預訂住房，再享早鳥95折優惠。台北大直英迪格酒店則自即日起至３月31日推出「新春福禮」住房專案，活動期間每次以標準費率入住加28元，除可獲得T.R Bar & Kitchen雙人活力早餐、免費升等一房型（高級客房升等豪華客房）、延遲退房等禮遇外，再直接加贈IHG會員2,000積分，約等同200美元之消費，以及內含多種優惠券的「新春紅包」一個。專案最早可於２月５日入住，最晚入住日為３月31日，2月10至15日農曆春節不適用。