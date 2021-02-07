大夜保全打電動提神！他痛批「過太爽」 網曝1關鍵打臉
編輯中心/綜合報導
2021-02-07 16:48:46
現在的社區大樓多半都會請保全，來負責保護住家安全與維護公設。近日，卻有網友抱怨，夜班保全在值勤時，直接把Switch放桌上，還解釋玩遊戲是為了提神，讓他忍不住痛罵「外面哪個工作會同意？」貼文一出，也引起網友熱議。
原PO在《爆怨公社》表示，他們大樓的夜班保全，晚上9點就只剩下一盞燈，還說因為燈全開很刺眼，他接著發現，保全直接把Switch擺著桌上，原因竟是「晚上上班會想睡覺，所以玩Switch提神」。這讓原PO忍不住質疑，「我每個月繳這麼多管理費，結果花錢讓你晚上來打電動？都固定夜班了，不是應該調整好自己生理時鐘？外面哪個工作會同意讓你上班玩Switch，手機滑一滑就算了，直接整台Switch拿出來，過太爽是不是？」許多網友看完都紛紛吐槽原PO，「人至少是醒著的」、「大半夜不打電動，不然你讓他在監控室幹嘛？盯著畫面嗎？」、「基本上，我對保全的要求就是不睡死，有按時巡邏並完成交辦事項即可，至於要做什麼事情打發時間，只要不是太誇張的事都不會太管他們」、「人家有巡邏、有注意半夜狀況就好了」、「有本事再找下一個，下一個可能直接給你睡覺」。另外，也有人分享自身經驗，「我外送時遇過叫不醒的，這個已經算很好了」、「我們的社區的管理員才因為睡覺被開除，這個真的還好」、「其實還好！我們大夜保全不是在追劇，不然就是在睡覺..」、「我家管理員都是睡著的那種」、「若真的覺得不妥，可以在開住戶大會的時候，提出申請阿」。（編輯：許智超）