外送備註「最後一次」！退伍女兵一收餐點淚崩 萬人暖哭
編輯中心/綜合報導
2021-02-07 17:18:58
近年來美食外送平台崛起，不少人看中懶人商機，紛紛投入其行業，而民眾僅需在家動動手指上網，就有美食送上門。然而，就有一名女網友指出，自己在外送備註上向店家透露，因為即將退伍，所以想在離開前最後一次點餐，沒想到店家立馬給予暖心回應，瞬間引來將近萬名網友熱烈討論。
原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示自己透過外送點了一份鮮蝦蛋炒飯，但她就在備註寫上「今天是我最後一次留在台南點餐，因為明天要退伍了，感謝你這幾個月的照顧，謝謝，有機會會回來點餐的」，文中透露出滿滿的不捨之情。讓人感動的是，店家留意到了原PO的備註，便在外送單上回應「有點感傷的feel，不過希望你之後一切順利喔！多送你兩隻蝦」，看到回覆後，也讓她感動直呼「跪求老闆可以來高雄開分店啦！以後想吃只能自己跑去台南了」。貼文一出，立馬引來將近萬名網友按讚，不少人也紛紛感動留言「老闆好有人情味，記得有空去他那邊走走」、「覺得妳好棒，店家也好棒」、「恭喜退伍（敬禮」、「哪家的炒飯？害我也想吃了！」、「恭喜少女莞莞退伍了～～可以偷偷告訴我是哪一家嗎？好想吃看看老闆炒的飯」、「多了溫馨，很棒！」事實上，本報先前曾報導《少女叫外送爽收到「炒飯送湯」！ID曝光全歪樓：我也要改》，該名女網友就曾分享自己連續向同一店家叫炒飯外送4、5個月了，某次竟收到老闆贈送一碗湯，但不少人注意到她上方的ID為「少女莞莞」，吸引一票網友歪樓討論。（編輯：陳雅雲）